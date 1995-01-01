Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    «Правильное решение!»: Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией

    Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски согласен с тем, что нельзя проводить стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

    «Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации.

    Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», – написал Левандовски в твиттере.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    Нойер намерен завершить карьеру в «Баварии». Левандовски и Мюллер хотят продлить контракты до 2025 года

    Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по числу голов в 23 турах. Он сам его установил в прошлом сезоне

    Левандовски забил 39 голов в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне

    Источник: твиттер Роберта Левандовски

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      Чоткар Патыр 8 часов назад

      Да просто очкуют проиграть. А тут реальная маза появилась пройти Россию без игры. Вот пытаются воспользоваться ситуацией.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22628

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Хороший игрок, но как человек гнилой, оказывается.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru