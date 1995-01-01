«Правильное решение!»: Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски согласен с тем, что нельзя проводить стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

«Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации.

Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», – написал Левандовски в твиттере.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.

Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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