«Правильное решение!»: Левандовски поддержал отказ сборной Польши играть с Россией

Да просто очкуют проиграть. А тут реальная маза появилась пройти Россию без игры. Вот пытаются воспользоваться ситуацией.
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски согласен с тем, что нельзя проводить стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.
«Это правильное решение! Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации.
Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», – написал Левандовски в твиттере.
- Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
- Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
- Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.
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