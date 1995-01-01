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    Пиоли: «Удинезе» забил «Милану» рукой. Это очевидная ошибка»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли указал на судейскую ошибку в матче 27-го тура Серии А против «Удинезе».

    «Футболист «Удинезе» забил нам рукой. Вряд ли VAR не заметил этого, так что это очевидная ошибка, повлиявшая на итоговый результат.

    Да, мы не показали свой лучший футбол, но гол в наши ворота должны были отменить. Произошедшее неприемлемо. К тому же, это не первый раз, когда нас так наказывают», – сказал Пиоли.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Главным арбитром встречи был Маттео Маркетти.
    • Он не пошел смотреть видеоповтор гола «Удинезе», доверившись мнению ассистентов.

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    Источник: Football Italia

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