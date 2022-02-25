Президент Вучич: «Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов»

Александр Вучич, президент Сербии, заявил о готовности страны принимать домашние матчи российских клубов в еврокубках. УЕФА запретил им играть в России.

«Получил информацию о том, что есть инициатива, чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА... Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», – сказал Вучич.