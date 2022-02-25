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    Президент Вучич: «Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов»

    Александр Вучич, президент Сербии, заявил о готовности страны принимать домашние матчи российских клубов в еврокубках. УЕФА запретил им играть в России в качестве реакции на спецоперацию на Украине.

    «Получил информацию о том, что есть инициатива, чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива UEFA, FIBA... Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», – сказал Вучич.

    • «Спартаку» 17 марта предстоит принимать «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
    • 24 марта сборная России должна провести домашний стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 против Польши.
    • По словам Вучича, Сербия не будет вслед за другими странами Европы вводить санкции против России.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    25.02.2022 23:11
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3891

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Сербы наши друзья.

      0
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      Рейтинг: +101

      vadikrew 1 час назад

      Дружба сербская не сломается
      Не расклеится от дождей и вьюг
      Серб в беде не бросит, лишнего не спросит
      Потому что настоящий верный серб)))

      Надеюсь, что ветер не задует в другую сторону..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1771

      Олег1204 2 часа назад

      ЦСКА на домашней арене партизана, а спартак ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ

      1
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      Рейтинг: +14758

      KLIM777 2 часа назад

      Сербы красавцы! Многие помнят этот ад, которые страны обосаного нато творили в Белграде.

      4
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      Рейтинг: +286

      Guinnesss 2 часа назад

      Хорошая площадка и поддержка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      MDAR 3 часа назад

      Друзья познаются в беде. Старая добрая поговорка, обретающая навый статус в новых реалиях. Это слова мужчины, который не побоялся давления из вне. Одним словом мужик.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +21245

      JTherry 4 часа назад

      Россия никогда не бросала Сербию в беде, а они - нас, вот наши настоящие "братушки"...

      6
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > JTherry 3 часа назад

      Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний..-----Нож в спину от других братушек.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +14758

      KLIM777 > стоп кран 2 часа назад

      ты смотри, чтобы эта ночь не была для тебя последней. Хотя, ты наверное сыкло не пошел защищать свою родину.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6658

      vladik12 > стоп кран 2 часа назад

      Да не братушки они, болгары всегда гнилыми были.

      1
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      Рейтинг: +30854

      VVM1964 > vladik12 2 часа назад

      Не надо по руководству страны судить о всем народе !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3891

      Красногорск_Фан > vladik12 1 час назад

      Сегодня мне болгары писали о поддержке России. Ты не прав . среди них есть достойные люди.

      0
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      Рейтинг: +4359

      Бомбардиръ 4 часа назад

      Поможем им с Косово.

      2
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      ...
      Рейтинг: +391

      3meeeD > Бомбардиръ 4 часа назад

      Ага и штаты захватим...
      Сидите ровно ,бойцы диванные.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4359

      Бомбардиръ > 3meeeD 3 часа назад

      Ага. Это дело времени) И Штаты сами развалятся.
      Когда молчишь, умным будешь казаться.

      0
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      Рейтинг: +10032

      alp 4 часа назад

      в такой трудный час становится понятно, кто твой друг (Сербы), а кто так. (китай,)....

      2
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      Рейтинг: +1269

      стоп кран > alp 4 часа назад

      Русский с китайцем братья навек,
      Крепнет единство народов и рас.
      Плечи расправил простой человек,
      С песней шагает простой человек,
      Сталин и Мао слушают нас...

      Советская песня 1949 года. Век это 100 лет. До 2049 братовья твои.

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      Рейтинг: +391

      3meeeD 4 часа назад

      Отличный вариант!

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