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  • Президент Вучич: «Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов»

Президент Вучич: «Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов»

25 февраля 2022, 23:11
20

Александр Вучич, президент Сербии, заявил о готовности страны принимать домашние матчи российских клубов в еврокубках. УЕФА запретил им играть в России.

«Получил информацию о том, что есть инициатива, чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА... Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», – сказал Вучич.

  • «Спартаку» 17 марта предстоит принимать «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
  • 24 марта сборная России должна провести домашний стыковой матч за путевку на ЧМ-2022 против Польши.
  • По словам Вучича, Сербия не будет вслед за другими странами Европы вводить санкции против России.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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SanInstructor
1645820129
брат серб best friend
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3meeeD
1645820226
Отличный вариант!
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alp
1645820879
в такой трудный час становится понятно, кто твой друг (Сербы), а кто так. (китай,)....
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JTherry
1645821750
Россия никогда не бросала Сербию в беде, а они - нас, вот наши настоящие "братушки"...
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MDAR
1645823941
Друзья познаются в беде. Старая добрая поговорка, обретающая навый статус в новых реалиях. Это слова мужчины, который не побоялся давления из вне. Одним словом мужик.
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Guinnesss
1645826643
Хорошая площадка и поддержка
Ответить
Олег1204
1645828371
ЦСКА на домашней арене партизана, а спартак ЦРВЕНЫ ЗВЕЗДЫ
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vadikrew
1645831186
Дружба сербская не сломается Не расклеится от дождей и вьюг Серб в беде не бросит, лишнего не спросит Потому что настоящий верный серб))) Надеюсь, что ветер не задует в другую сторону..
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Красногорск_Фан
1645831453
Сербы наши друзья.
Ответить
Plyash
1645861157
При развале Югославии нашу помощь и поддержку всем республикам трудно переоценить.Спасибо,что добро помнят,сейчас это редкость.А так вся Европа хвалёная прогнулась под америкосов тупоголовых.
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