Литвинов намекнул, что «Спартак» проиграл «Краснодару» из-за тактических просчетов Станковича

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Как тебе матч?

– «Краснодар» переиграл тактически, были ошибки в обороне. Схема особо много не меняет. Во втором тайме как-то было попроще, но не смогли забить, а потом еще и пропустили.

– Не кажется, что тренерский штаб перемудрил?

– Понимали, что надо играть в атаку. Завладели инициативой, но не получилось забить.

– Что думаешь об отрыве от лидера в 11 очков?

– Понимаем, что отрыв в 11 очков – это слишком. Мы не можем такого допустить.