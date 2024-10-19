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    • Литвинов намекнул, что «Спартак» проиграл «Краснодару» из-за тактических просчетов Станковича

    Литвинов намекнул, что «Спартак» проиграл «Краснодару» из-за тактических просчетов Станковича

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    – Как тебе матч?

    – «Краснодар» переиграл тактически, были ошибки в обороне. Схема особо много не меняет. Во втором тайме как-то было попроще, но не смогли забить, а потом еще и пропустили.

    – Не кажется, что тренерский штаб перемудрил?

    – Понимали, что надо играть в атаку. Завладели инициативой, но не получилось забить.

    – Что думаешь об отрыве от лидера в 11 очков?

    – Понимаем, что отрыв в 11 очков – это слишком. Мы не можем такого допустить.

    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник по чемпионату – «Пари НН».
    • Команда не брала чемпионство с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2024 22:47
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1729367502
    Словом,"Зря он поставил меня в состав и ошибся со схемой".
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    Серый212918
    1729367563
    Очередной майдан?
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    timon2401
    1729368319
    ошибка тренерского штаба в одном..ставя в состав Литвинова,Денисова и Умярова....
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    alexproff
    1729369593
    За 15 игр так и не научился дирижёр с кем и какой тактики придерживаться.Ошибки с построением игры и составом уже видны и непрофессионалам.надо на тренировки приглашать Титова и др ветеранов,чтобы показали им спартаковскую игру, как надо играть в стенку а не стоять из истуканами
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