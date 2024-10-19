Литвинов намекнул, что «Спартак» проиграл «Краснодару» из-за тактических просчетов Станковича

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).
– Как тебе матч?
– «Краснодар» переиграл тактически, были ошибки в обороне. Схема особо много не меняет. Во втором тайме как-то было попроще, но не смогли забить, а потом еще и пропустили.
– Не кажется, что тренерский штаб перемудрил?
– Понимали, что надо играть в атаку. Завладели инициативой, но не получилось забить.
– Что думаешь об отрыве от лидера в 11 очков?
– Понимаем, что отрыв в 11 очков – это слишком. Мы не можем такого допустить.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник по чемпионату – «Пари НН».
- Команда не брала чемпионство с 2017 года.