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    • Станкович – о 0:3 от «Краснодара»: «Никакого конца света не произошло»

    Станкович – о 0:3 от «Краснодара»: «Никакого конца света не произошло»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

    – Как сказалась пауза для игроков Спартака? Такие паузы нужны команде сейчас?

    – Хороший вопрос, мы об этом думаем все время. Нужно брать в учет все обстоятельства, в прошлый раз мы тоже начали неудачно после паузы. Сегодня второй тайм мы не полностью провалили. Это моя ответственность. Я всегда начинаю с себя. Сегодня я допустил ошибки в подготовке.

    – Самая главная причина сегодняшнего поражения?

    – Если бы вы были на моем месте и видели работу команды, вы бы сделали такой же выбор, как и я. Мы смотрим, как ребята выкладываются на тренировках, тут нет проблем. Но в играх бывают сюрпризы: кто‑то не в тонусе, кто‑то боится ошибиться, много нюансов, я не говорю про конкретных людей. Это не отговорки, я ненавижу их. Никакого конца света не произошло, я беру ответственность за этот результат. Да, он плохой, но повторюсь, это не конец света.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (13)
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    TIMOTHY
    1729360755
    Позиция станка вызывающая) обычно так готовятся к отставке с неустойкой))
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    Иван Петров 1986
    1729360755
    Конца света не произошла, а мордой в гавно - да.
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1729361028
    КРАСНОДАР ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА...СПАРТАК МОЛОДЦЫ-сливают игру и тренера
    Ответить
    erybov1965
    1729362137
    Ну так место так,после четвертого по окончании чемпионата - тоже для многих не станет концом света,даже наоборот - при получении денег за контракт или за досрочное его расторжение.
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    k611
    1729362333
    Не ставь ты Литвинова в оборону, дай сыграть Дуарте.
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    ...уефан
    1729362360
    ...из 36 возможных потеряно 17 и набрано 19 очков, а в остальном всё нормально... И это ещё не конец света)...
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    Desma
    1729362521
    Деяна понесло. Начал сравнивать не сравнимое. В сухом остатке " я беру ответственность за этот результат". Агония или предпосылка к ней?
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    Everest13
    1729362694
    Конца света еще нет, но и начало где то провалилось
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    Everest13
    1729362709
    Это не игра
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    Desma
    1729363023
    Как сказала героиня известного фильма " «Хороший ты мужик - Деян, но не орёл!». Приехал бабла подзаработать и не более того...............
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