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    • Рабинер прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Рабинер прокомментировал крупное поражение «Спартака» от «Краснодара»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 12-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар» (0:3).

    «Краснодар» на безукоризненной организации и классе – да-да – спокойно провел второй тайм со «Спартаком», позволил создать у своих ворот только один шальной момент в конце после аута (Бонгонда с трех метров засадил в перекладину, словно стремясь сохранить девственные нули в своих показателях результативности), а закончилось всe и вовсе автоголом Медины. 0:3 – «Краснодар» покрошил в мелкую стружку в Москве «Спартака» с тем же счетом, что и «Локомотив».

    У «быков» впечатляет игра в обороне. Стопроцентный баланс, железная подстраховка, явный прогресс Диего Косты, который уже заменил Хуниора Алонсо. В каждом матче у «Краснодара» выходит один и тот же стартовый состав с самыми минимальными и только вынужденными изменениями. При этом скамейка у команда Мусаева мощная, на многих позициях во втором тайме можно усилить. С каждым матчем всe уверенне выходит тот же молодой Козлов. Такое впечатление, что ситуация находится под полным контролем главного тренера, а он четко знает, что и когда делать. А капитан Сперцян очень точно сейчас все сформулировал: «Надо быть поспокойнее, поскромнее и продолжать делать то, что делаем».

    Пустота «Спартака» в этом матче, на которую не сильно повлияла смена схемы в перерыве с заменой Абены и Шамара на Денисова и Бонгонду, вылилась во всплеск эмоций Барко, который расшвырял ногами всe, что находилось на его пути, а потом, сев, зарылся лицом в футболку. Не знаю, из-за замены это (в чемпионате его, по-моему, еще не меняли, но и тут ему дали 83 минуты) или из-за недовольства собственной игрой и результатом, но настроение команды и впечатление от ее игры эта эмоция передала целиком.

    И вот еще одна возмутительная статистика: «Спартак» в чемпионате за 12 туров забил ноль голов в последние 15 минут. И это говорит о том, что а) слабая скамейка, б) Станкович не угадывает с заменами атакующего плана.

    Деян сегодня не попал ни с чем. Самое непонятное и обескураживающее – выход Абены в незнакомую до сих пор в «Спартаке» схему сразу после возвращения из сборной Суринама, фактически (а может, вообще) без тренировок. Это можно объяснить, только если Миенти играл у серба в Будапеште в три центральных защитника. Но в любом случае решение оказалось провальным – Кордоба весь первый тайм над Абеной издевался, и в перерыве его заменили. Но я полностью согласен с Костей Геничем: такая игра Абены с такой схемой – больше вина Станковича, чем самого Абены. Которого Деян и привез, но руководство-то клуба на это согласилось.

    К сербу всe больше вопросов. Пока в нем скорее видится приятный дядька, чем тренер – и чем дальше, тем сильнее. Когда тренер так готовит команду две недели к важному матчу – это грустно. Как грустно и то, что начинают сбываться опасения, которые я высказывал в своей первой реакции на его приход, за что получил от многих болельщиков «Спартака» по первое число.

    Мне симпатичен Станкович, и хочется, чтобы у него получилось. Окончательные оценки в любом случае можно будет расставить только весной, после зимней подготовки. Но пока – печаль.

    «Краснодар» же мне нравится больше, чем даже при Ивиче – сохранив надежность сзади, он стал гораздо интереснее впереди. И на него перерыв на сборные снова не подействовал – в отличие от «Локомотива», неожиданно проигравшего «Химкам» после дубля Зелимхана Бакаева», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1729361033
    Пиши очередной опус : "Как иностранные тренеры убивали "Спартак".
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    raritet
    1729363145
    Если честно сказать , то лично я не смог бы перечислить всех, кто пытался "тренировать" Спартак. В самом деле , по числу болельщиков в России , самая народная команда, а шайка дельцов просто нагло издевается над преданными болельщиками команды , устраивая чехарду тренеров. Дали бы время тому же тренеришке, то неизвестно как бы сейчас выглядел Спартак.
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