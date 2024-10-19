Литвинов – об отставании «Спартака» от 1-го места на 11 очков: «Будем бороться за чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не считает, что команда выпала из чемпионской гонки.
- В 12-м туре РПЛ «Спартак» проиграл дома «Краснодару» (0:3).
– Отставание от первого места 11 очков. Не всe потеряно?
– Сложно говорить. Будем делать максимум, бороться за чемпионство. Мы все расстроены, будем стараться. 11 очков – это слишком. Нельзя такое допускать. Настраиваемся на каждую игру: что на Кубок, что на чемпионат. «Спартак» должен бороться за титулы.
– Раз такой отрыв, верите, что попадаете в тройку?
– Любой спортсмен скажет, что верит. Иначе зачем продолжать чемпионат?
- «Спартак» на следующей неделе сыграет с «Динамо Мх» и «Пари НН».
- Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.