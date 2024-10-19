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    • Литвинов – об отставании «Спартака» от 1-го места на 11 очков: «Будем бороться за чемпионство»

    Литвинов – об отставании «Спартака» от 1-го места на 11 очков: «Будем бороться за чемпионство»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не считает, что команда выпала из чемпионской гонки.

    • В 12-м туре РПЛ «Спартак» проиграл дома «Краснодару» (0:3).

    – Отставание от первого места 11 очков. Не всe потеряно?

    – Сложно говорить. Будем делать максимум, бороться за чемпионство. Мы все расстроены, будем стараться. 11 очков – это слишком. Нельзя такое допускать. Настраиваемся на каждую игру: что на Кубок, что на чемпионат. «Спартак» должен бороться за титулы.

    – Раз такой отрыв, верите, что попадаете в тройку?

    – Любой спортсмен скажет, что верит. Иначе зачем продолжать чемпионат?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии (15)
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    1729357982
    ОРЁЛ!!! Но не летает...
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    slavа0508
    1729358909
    **** . балабол ...
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    TIMOTHY
    1729359380
    Уже накушался)
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    ...уефан
    1729359426
    ...с математикой херовато у Литвинова и шурумбурумчики ещё в голове после игры не шурумбурумят нормально)...
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    FWSPM
    1729360455
    Просто исчезните из Спартака недоразумения
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    Иван Петров 1986
    1729360608
    Вы боретесь за бабки.
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    anatolich72
    1729361209
    Парню надо реально оценить себя. Летает в облаках.
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    Ден 781
    1729361236
    Да уж
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    Everest13
    1729362349
    Тут пол команды с гомном в трусах бегали, команда спартак будет топом лет через 15, когда все эти недоигроки на пенсию уйдут
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    k611
    1729362475
    После его косяков в обороне, лучше бы молчал...
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