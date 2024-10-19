Станкович прокомментировал разгром «Спартака» от «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.
«Нужно отдать должное сопернику, «Краснодар» – хорошая команда. «Спартак» очень легко пропустил два мяча. У нас был хороший момент, когда могли делать счет 1:1, но не реализовали его, после чего пропустили второй гол. Были неплохие шансы во втором тайме, доминировали в определенные моменты, могли сокращать счет. Беру всю ответственность за поражение на себя.
Миенти Абена – настоящий профессионал, он бьется в каждом матче», – сказал Станкович.
- «Спартак» остался в РПЛ 6-м.
- Следующий соперник в чемпионате – «Пари НН».
- «Краснодар» идет в РПЛ 1-м.