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    • Станкович прокомментировал разгром «Спартака» от «Краснодара»

    Станкович прокомментировал разгром «Спартака» от «Краснодара»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отреагировал на поражение от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

    «Нужно отдать должное сопернику, «Краснодар» – хорошая команда. «Спартак» очень легко пропустил два мяча. У нас был хороший момент, когда могли делать счет 1:1, но не реализовали его, после чего пропустили второй гол. Были неплохие шансы во втором тайме, доминировали в определенные моменты, могли сокращать счет. Беру всю ответственность за поражение на себя.

    Миенти Абена – настоящий профессионал, он бьется в каждом матче», – сказал Станкович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (26)
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    VPERDIV SPARTAK
    1729356874
    Мазня какая то
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    Интерес
    1729356912
    Целый ОДИН МОМЕНТ упомянул,вспомнив-не постеснялся....И вы хотите с этим тренером преуспеть?
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    erybov1965
    1729357725
    Ну что, любители частых смен тренеров.Сейчас тоже не понятно,что дело не в тренере.Абаскаль,Слишкович,Станкович - что изменилось,зачем была эта чехарда с тренерами.Я уже не беру еще более поздний период.Что меняется уже на протяжении около 20-ти лет?Все стабильно - частая смена тренера и больше ничего.В защите,как был бардак,так и остался.Игру команды в защите, никто из тренеров "не ставит".Да забыл, в Спартаке стабильно,только скандалы о Спартаке.
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    oyabun
    1729357820
    У Абаскаля объективно результаты лучше были. В который раз вспомнишь справедливость поговорки "Лучшее враг хорошего". Нечего было Слишковича убирать.
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    BVG4
    1729358742
    Ну какое же это удовольствие- вставить хрякам в задний проход! Потом вынуть и по губам проводить , а далее засунуть по самые помидоры! Да в их собственной почивальне! Просто кайф и балдежь! Вот интересно- все это с проглотом? Скорее всего ДА!!!
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    subbotaspartak
    1729358743
    - Станкович, вы любите Спартак? - Да так, ничего серьёзного, просто бизнес... (-«Нужно отдать должное сопернику,....)
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    TIMOTHY
    1729359278
    Главное монеты идут и близок день выплаты по неустойке)
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    alexproff
    1729359646
    Уже не раз отмечал,что прежде чем утвердить тренера надо сходить к грамотному экстрасенсу и узнать расклад.
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    alteper
    1729359910
    станкович-пока(
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    FWSPM
    1729360128
    Если игроки днище как их не расставляй на поле толку не будет. Никто ничем не удивил
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