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    Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился эмоциями после матча 12-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

    • Гол забил Тамерлан Мусаев во 2-м тайме.

    – Всe получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание – возможно, это их качества. Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России – очень важная игра. Задача – сохранить первое место в группе.

    Тамерлан Мусаев вышел в стартовом составе, он забил победный гол в родном регионе.

    – Мы все счастливы за него. Его задача – забивать голы. Он работящий, правильный парень, он очень много трудится, поэтому у него и получается многое сейчас. Очень рад, что у него получилось забить сегодня практически на своей родине. Наверное, на трибунах было много его родственников. Конечно, он счастлив. И он, и мы счастливы, потому что его гол принес нам три очка.

    – Несмотря на такой скользкий счет, вы гнали игроков вперед, чтобы они боролись за отскок.

    – Не только за отскок. Просто «Динамо» пошло в атаку, пространства больше было у нас. Выпустил еще одного нападающего, но, к сожалению, больше двух‑трех контратак не получилось. Мне кажется, поле мешало больше всего.

    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
    • Следующий соперник – «Факел» (26 октября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2024 22:16
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    Зачем ты выпускал двух статистов? Судя по всему,они не заиграют.А поля везде будут ещё хуже-зима на носу.Только гегемон будет резвиться "под крышей дома своего".
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