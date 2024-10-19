Мостовой прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

«Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима. Хотя первые сомнения у меня появились, когда я состав увидел, и он вызвал у меня недоумение. Объясню, почему.

Еще на игре с «Локомотивом» меня смутил Абена. Показалось, что у него был лишний вес, и по итогу его и заменили, вроде даже в перерыве. В принципе, в этом матче уже после перерыва можно было бы заменить трех-четырех человек. Вообще, при 1:0 «Спартак» еще мог вернуться в игру, но при 2:0 с такой командой, как «Краснодар», играть очень сложно. Все же это не с каким-нибудь Нижним Новгородом играть.

Жалко, что так произошло. Если бы до матча сказали, что «Спартак» так сыграет и проиграет 0:3 дома, то мне бы сказали, что я больной. А после 0:3 я хотел опять поехать в больницу», – сказал Мостовой.