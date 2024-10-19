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    Мостовой прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Краснодара»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

    «Удивила слабая игра красно-белых, она просто необъяснима. Хотя первые сомнения у меня появились, когда я состав увидел, и он вызвал у меня недоумение. Объясню, почему.

    Еще на игре с «Локомотивом» меня смутил Абена. Показалось, что у него был лишний вес, и по итогу его и заменили, вроде даже в перерыве. В принципе, в этом матче уже после перерыва можно было бы заменить трех-четырех человек. Вообще, при 1:0 «Спартак» еще мог вернуться в игру, но при 2:0 с такой командой, как «Краснодар», играть очень сложно. Все же это не с каким-нибудь Нижним Новгородом играть.

    Жалко, что так произошло. Если бы до матча сказали, что «Спартак» так сыграет и проиграет 0:3 дома, то мне бы сказали, что я больной. А после 0:3 я хотел опять поехать в больницу», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 6-м.
    • Москвичи на следующей неделе сыграют с «Динамо Мх» и «Пари НН».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1729358477
    стыд-то какой! позор! как теперь на улицу выйти? как людям в глаза смотреть? гы-гы!
    Ответить
    Max-Min-vkontakte
    1729358659
    Саня, а где же твоя коронка "Мусаев ни причём"?))
    Ответить
    TIMOTHY
    1729359045
    Станок пока тренер Саня?))
    Ответить
    MazaiNN
    1729359393
    Я повторюсь но - Сашке карвалолу... За счёт заведения...
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    alteper
    1729359744
    Станкович-пока(
    Ответить
    Интерес
    1729360820
    Не должен так "Спартак" играть,он огорчил,Абена-мать...
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    FWSPM
    1729362384
    Странно что ты был удивлен. Результат более чем предсказуемый
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