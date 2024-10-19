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    • Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Мусаев прокомментировал крупную победу «Краснодара» над «Спартаком»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил исход матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

    «Не ожидали, что «Спартак» выйдет со схемой в три центральных защитника. Ребята молодцы, что быстро смогли сориентироваться. Во время матча немного перестроили прессинг. При счете 2:0 всякое может быть, у соперника был стопроцентный момент, никогда нельзя расслабляться.

    Кевин Ленини молодец. Он воспользовался своим шансом. Уверен, что он может еще прибавлять.

    Когда «Краснодар» начал с трех ничьих, все говорили, что у нас проблемы, но мы были спокойны. Нам нужно много в чем прибавлять, у «Спартака» были моменты», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» идет 6-м.
    • Краснодарцы не имеют трофеев в своей истории.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    Cleaner
    1729355266
    У Спартака сейчас, кроме МОМЕНТОВ, ничего и нет. Впрочем, такое со Спартаком уже лет ДВАДЦАТЬ!!!...)))
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    MazaiNN
    1729355565
    Накапайте Мостовому карвалола...
    Ответить
    Бриг
    1729355943
    это как же надо не любить Зенит, чтобы на своем поле, в свои же ворота... Позор!
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    Max-Min-vkontakte
    1729356415
    Мусаев к победам Краснодара не имеет никакого отношения (Царь) :-))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1729356763
    Молодцы
    Ответить
    Алекс636363
    1729358420
    ну наконец стали похожи на быков, а не на коровок. так держать. хотя огрехов было много. условный Базель накостылял бы. не 5:0, как в последний раз, но 2:0 или 3:1 - да
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    alteper
    1729359846
    станкович-пока(
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    FWSPM
    1729360214
    Молодцы берите золото в этом сезоне время пришло
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    andrei-sarap-yandex
    1729361202
    краснодар -ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА С 13 ЛЕГИОНЕРАМИ И С ОДНИМ ПРОДАЖНЫМ АРМЕНИНОМ СПЕРЦЯН ПРОДАЛ СТРАНУ
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