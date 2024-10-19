Черников: «Мы победили «Спартак» во всем»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил победу над «Спартаком» (3:0) в 12-м туре РПЛ.

– Боевая победа. Все мы знаем силу «Спартака», всегда тяжело играть у них дома. Но мы были готовы и, думаю, продемонстрировали это. Мы были сильнее во всем.

– Была неожиданность, что в три центральных вышел «Спартак»?

– Да, было неожиданно, но мы всегда готовы, вне зависимости от их схемы. Они могут даже по ходу матча менять, мы готовы к любому исходу.

– Девять побед подряд.

– Звучит неплохо, мы это понимаем, главное – не сбавлять обороты, о чем постоянно говорит нам тренер. Мы выиграли практически во всем: единоборствах, желании, агрессии. Когда ты побеждаешь, приходит уверенность, стараемся делать всe от нас зависящее.

– В прошлом сезоне тоже была длительная серия.

– Главное не наступить на эти грабли.

– Это чемпионская команда?

– Увидим в конце сезона.