Черников: «Мы победили «Спартак» во всем»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников оценил победу над «Спартаком» (3:0) в 12-м туре РПЛ.
– Боевая победа. Все мы знаем силу «Спартака», всегда тяжело играть у них дома. Но мы были готовы и, думаю, продемонстрировали это. Мы были сильнее во всем.
– Была неожиданность, что в три центральных вышел «Спартак»?
– Да, было неожиданно, но мы всегда готовы, вне зависимости от их схемы. Они могут даже по ходу матча менять, мы готовы к любому исходу.
– Девять побед подряд.
– Звучит неплохо, мы это понимаем, главное – не сбавлять обороты, о чем постоянно говорит нам тренер. Мы выиграли практически во всем: единоборствах, желании, агрессии. Когда ты побеждаешь, приходит уверенность, стараемся делать всe от нас зависящее.
– В прошлом сезоне тоже была длительная серия.
– Главное не наступить на эти грабли.
– Это чемпионская команда?
– Увидим в конце сезона.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» идет 6-м.
- Краснодарцы не имеют трофеев в своей истории.