Мостовой уличил игрока «Спартака» в лишнем весе

Бывший спартаковец Александр Мостовой после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3) уделил внимание защитнику москвичей Миенти Абене.

«Еще в игре с «Локомотивом» показалось, что у него пять-шесть лишних килограммов. Те, кто занимались футболом, знают, что за несколько лишних граммов могут штрафовать. А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику.

Да, всех собак вешать на него не стоит, но сыграл он в любом случае неважно», – сказал Мостовой.