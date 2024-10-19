Мостовой уличил игрока «Спартака» в лишнем весе

Бывший спартаковец Александр Мостовой после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3) уделил внимание защитнику москвичей Миенти Абене.
«Еще в игре с «Локомотивом» показалось, что у него пять-шесть лишних килограммов. Те, кто занимались футболом, знают, что за несколько лишних граммов могут штрафовать. А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику.
Да, всех собак вешать на него не стоит, но сыграл он в любом случае неважно», – сказал Мостовой.
- Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
- У Миенти 5 матчей в РПЛ.
- «Спартак» идет на 6-м месте.