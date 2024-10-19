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    Мостовой уличил игрока «Спартака» в лишнем весе

    Бывший спартаковец Александр Мостовой после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3) уделил внимание защитнику москвичей Миенти Абене.

    «Еще в игре с «Локомотивом» показалось, что у него пять-шесть лишних килограммов. Те, кто занимались футболом, знают, что за несколько лишних граммов могут штрафовать. А сегодня ключевым моментом игры стала грубейшая ошибка Абены, приведшая ко второму голу, где он просто подарил мяч сопернику.

    Да, всех собак вешать на него не стоит, но сыграл он в любом случае неважно», – сказал Мостовой.

    • Абена куплен в августе у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
    • У Миенти 5 матчей в РПЛ.
    • «Спартак» идет на 6-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2024 23:02
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    Комментарии (4)
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    1729368597
    Цыц,руки прочь от адъютанта Его Превосходительства Главного Тренера! Раз таскает его за собой,значит нужен и полезен.
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    fakeid
    1729368803
    играли зулусы с зулусами - а проиграл спартаг)
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    DOCTOR PENALTY
    1729369680
    Абена это Джикия-2: тот же 14-й номер, то же тучное тело, так же тихо бегает. (((
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