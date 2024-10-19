Мостовой дал совет Батракову

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков – молодец. Главное – не зазвездиться. За свою жизнь я видел много перспективных футболистов. Главное, чтобы в его окружении были люди, которые скажут: «Дружок, футбол – это всe, что тебе нужно делать. И он тебя обеспечит на всю жизнь». Пусть трудится и играет», – сказал Мостовой.