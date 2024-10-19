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    Мостовой дал совет Батракову

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

    «Батраков – молодец. Главное – не зазвездиться. За свою жизнь я видел много перспективных футболистов. Главное, чтобы в его окружении были люди, которые скажут: «Дружок, футбол – это всe, что тебе нужно делать. И он тебя обеспечит на всю жизнь». Пусть трудится и играет», – сказал Мостовой.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 14 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.
    • Он выступает за основную команду «Локомотива» с начала 2024 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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