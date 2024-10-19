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    • Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

    Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

    Михаил Галактионов, главный тренер «Локомотива», отреагировал на 0:2 от «Химок» в 12-м туре РПЛ.

    – Чем объясните такой результат?

    – Была неделя для подготовки, когда футболисты сборной России вернулись. Я думаю, что нам не удалось сегодня быть агрессивными. Не получилось создавать неожиданные ходы для соперника. В первом тайме моменты были, когда надо было забить.

    Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не совсем хватило. Давления, удач, ударных подходов было недостаточно.

    – Впереди у вас выезды в Ростов‑на‑Дону и Санкт‑Петербург. Дадите кому‑то возможность отдохнуть, чтобы лучше подготовиться?

    – Давайте поразмышляем здраво. У нас в понедельник выезд в Ростов, во вторник – тренировка, в среду – игра, в четверг – возвращение. Четыре дня что футболисты будут делать? На диване лежать, отдыхать? Игра в Ростове – это этап подготовки. Нам отдыхать некогда, надо тренироваться, работать.

    Есть игра, которую надо выигрывать. Делать выводы после этого матча, исправлять ошибки. Предстоящая игра – хорошая возможность.

    • «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 3 очка.
    • «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    sined1951
    1729356073
    С вратарем разберитесь, стал пропускать берущиеся мячи.
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    VPERDIV SPARTAK
    1729356704
    Получили по носу
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    k611
    1729357321
    Недооценили соперника и были наказаны.
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    FWSPM
    1729360379
    Результат обьясняется тем что команда пропускает на уровне команд из зоны стыков. Наверно пора с этим что то делать
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