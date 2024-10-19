Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Химок»

Михаил Галактионов, главный тренер «Локомотива», отреагировал на 0:2 от «Химок» в 12-м туре РПЛ.
– Чем объясните такой результат?
– Была неделя для подготовки, когда футболисты сборной России вернулись. Я думаю, что нам не удалось сегодня быть агрессивными. Не получилось создавать неожиданные ходы для соперника. В первом тайме моменты были, когда надо было забить.
Хотели переломить ход игры заменами, но остроты не совсем хватило. Давления, удач, ударных подходов было недостаточно.
– Впереди у вас выезды в Ростов‑на‑Дону и Санкт‑Петербург. Дадите кому‑то возможность отдохнуть, чтобы лучше подготовиться?
– Давайте поразмышляем здраво. У нас в понедельник выезд в Ростов, во вторник – тренировка, в среду – игра, в четверг – возвращение. Четыре дня что футболисты будут делать? На диване лежать, отдыхать? Игра в Ростове – это этап подготовки. Нам отдыхать некогда, надо тренироваться, работать.
Есть игра, которую надо выигрывать. Делать выводы после этого матча, исправлять ошибки. Предстоящая игра – хорошая возможность.
- «Локомотив» идет в РПЛ 3-м.
- Отставание от 1-го места – 3 очка.
- «Локомотив» не брал РПЛ с 2018 года.