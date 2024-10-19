В «Динамо Мх» убеждены, что ЦСКА забил с нарушением

Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев высказался после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Единственный мяч забил Тамерлан Мусаев, уроженец Махачкалы.

– Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат.

В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать.

– «Динамо» во втором тайме пошло в навал, не было переживаний, что соперник поймает на контратаке?

– Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва‑банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев.