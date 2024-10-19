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    В «Динамо Мх» убеждены, что ЦСКА забил с нарушением

    Главный тренер «Динамо Мх» Хасанби Биджиев высказался после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

    – Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат.

    В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать.

    – «Динамо» во втором тайме пошло в навал, не было переживаний, что соперник поймает на контратаке?

    – Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва‑банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.10.2024 22:38
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1729367200
    ПОказывать надо со всех сторон,а не с выгодных.Очевидно,оценили как блокировку и естественную реакцию на угрозу столкновения.Не рожей же в спину забодать эту стенку! Лучше своих двух клоунов отметь,препарируй их неудачные действия-защитника и вратаря.
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    Cleaner
    1729368989
    На этом видео отлично видно, что защитник Динамо бежал, чтобы ценой желтой карточки СБИТЬ Мусаева и не дать ему добежать до ворот. Но защитничек у динамо хлипкий и отскочил от Мусаева как кегля. После гола нужно было этому защитнику еще и желтую показать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧИСТЫЙ ГОЛ, хорошо, что этот повтор показали, где нарушение динамовца ясно видно.
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