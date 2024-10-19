Артига прокомментировал победу «Химок» над «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

Дубль оформил Зелимхан Бакаев.

«Для начала хочу поздравить всех игроков команды. Все продолжали верить и работать.

Сегодня мы провели очень стабильный матч. Повезло, что забили. После этого начали контролировать игру. «Локомотив» для меня – лучшая команда в лиге, у них лучшие игроки. Но сегодня наша команда заслужила победу», – сказал Артига.