Артига прокомментировал победу «Химок» над «Локомотивом»

Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).
- Дубль оформил Зелимхан Бакаев.
«Для начала хочу поздравить всех игроков команды. Все продолжали верить и работать.
Сегодня мы провели очень стабильный матч. Повезло, что забили. После этого начали контролировать игру. «Локомотив» для меня – лучшая команда в лиге, у них лучшие игроки. Но сегодня наша команда заслужила победу», – сказал Артига.
- Химчане идут в РПЛ 12-ми.
- «Локо» занимает 3-ю строчку.