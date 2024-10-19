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    Артига прокомментировал победу «Химок» над «Локомотивом»

    Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился эмоциями от матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

    «Для начала хочу поздравить всех игроков команды. Все продолжали верить и работать.

    Сегодня мы провели очень стабильный матч. Повезло, что забили. После этого начали контролировать игру. «Локомотив» для меня – лучшая команда в лиге, у них лучшие игроки. Но сегодня наша команда заслужила победу», – сказал Артига.

    • Химчане идут в РПЛ 12-ми.
    • «Локо» занимает 3-ю строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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