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    «Спартак» впервые с 2011 года остался последним российским клубом в сезоне еврокубков

    После вылета «Зенита» из Лиги Европы в еврокубках этого сезона остался только один российский клуб – «Спартак». Таковым он не был с сезона-2010/11.

    Тогда при Валерии Карпине «Спартак» дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где вылетел от «Порту».

    • В 1/8 финала Лиги Европы этого сезона «Спартак» встретится с «Лейпцигом».
    • В РПЛ команда идет 9-й.
    • Завтра, 26 февраля, она сыграет в дерби с ЦСКА.

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    Романцев присоединился к бойкоту Fan ID

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 19:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +927

      Lilipyt 1 час назад

      То же мне новость. Единственный остался не из-за своих волевых качеств, а просто потому что не участвовал в 1/16. Так бы так же отлетел и отлетит сейчас.

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      Рейтинг: +3631

      raritet 5 часов назад

      Шансы против Лейпцига у Спартака есть. Непонятно только в каком он сейчас состоянии. Сразу очень трудно войти в сезон. Хорошо было бы, если бы Спартак обыграл нынешний клуб своего прежнего тренера. Чего только не бывает.

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      Рейтинг: +10986

      BRO_football 5 часов назад

      Скажите спасибо Витории. Зря его выгнали. Без него Спартак обосрётся в Лиге Европы.

      0
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      Рейтинг: +59353

      portero 5 часов назад

      Могут в любой момент остановить продвижение, фарт и кубок надо брать, а то действительно могут на несколько лет санкции ввести....

      1
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      Рейтинг: +9451

      "supermax" 6 часов назад

      Последним клубом в может быть последнем сезоне еврокубков

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      Рейтинг: +3227

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Бомжи то обосрались, вот один и остался. Хотя с немцами он то же обосрется.

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      Рейтинг: +3126

      Fancyfall 7 часов назад

      бл*, это знак)))

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