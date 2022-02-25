«Спартак» впервые с 2011 года остался последним российским клубом в сезоне еврокубков

После вылета «Зенита» из Лиги Европы в еврокубках этого сезона остался только один российский клуб – «Спартак». Таковым он не был с сезона-2010/11.

Тогда при Валерии Карпине «Спартак» дошел до 1/4 финала Лиги Европы, где вылетел от «Порту».

В 1/8 финала Лиги Европы этого сезона «Спартак» встретится с «Лейпцигом».

В РПЛ команда идет 9-й.

Завтра, 26 февраля, она сыграет в дерби с ЦСКА.

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