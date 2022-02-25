Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

После ничьи «Зенита» с «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в активе России стало 34,482 балла.

Шотландия, идущая на девятом месте, увеличила отрыв от России благодаря ничье «Рейнджерс» с дортмундской «Боруссии» (2:2). Клуб из Глазго заработал дополнительные очки за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Шотландия набрала 34,900 балла.