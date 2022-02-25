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    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

    После ничьи «Зенита» с «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в активе России стало 34,482 балла.

    Шотландия, идущая на девятом месте, увеличила отрыв от России благодаря ничье «Рейнджерс» с дортмундской «Боруссии» (2:2). Клуб из Глазго заработал дополнительные очки за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Шотландия набрала 34,900 балла.

    • «Спартак» – последний представитель России в еврокубках.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2022 09:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +94410

      zigbert 12 часов назад

      Вся надежда на Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Лягушка Попрыгушка 17 часов назад

      Это нормально все!!!
      Мы там и должны быть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23624

      bset 18 часов назад

      Скоро исключат нас из мирового футбола и о рейтинге можно будет не переживать

      8
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      ...
      Рейтинг: +1941

      B.G. > bset 17 часов назад

      Ничего не потеряем ))

      0
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      Рейтинг: +715

      Hoahin > bset 15 часов назад

      Ничего страшного, создадим свою лигу чемпионов с клубами из лндр, Абхазии, Осетии, Сирии и Кубы!

      1
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      Рейтинг: +23624

      bset > Hoahin 15 часов назад

      Сажают убийцу в тюрьму. А он такой "Да я же из благих намерений убивал. Ну ничего, зато в картишки в тюрьме буду играть с вором м насильником"

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