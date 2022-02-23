Петржела – о «Зените»: «Победить «Бетис» – это что-то нереальное. Мизерные шансы»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещe и болельщики будут гнать вперeд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».

У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела.