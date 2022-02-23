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  • Петржела – о «Зените»: «Победить «Бетис» – это что-то нереальное. Мизерные шансы»

Петржела – о «Зените»: «Победить «Бетис» – это что-то нереальное. Мизерные шансы»

23 февраля 2022, 16:53
7

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

«В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещe и болельщики будут гнать вперeд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».

У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела.

  • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
  • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
  • Начало – в 23:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Зенит Бетис Петржела Властимил
Комментарии (7)
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ySS
1645625545
Что-то пана штормит не малобально)
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Spirit_78
1645625641
В данном случае он, может, и прав, но всё же до сих пор помню его слова в 2000-е годы: "Зенит никогда не станет чемпионом".
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raritet
1645626656
Это и до встреч было понятно. Команды находятся в совершенно противоположн ых состояниях. Испанцы в самом соку , а наши практически ещё не проснулись и живут в режиме тренировок. Эта беда старая.
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SMITHI
1645630307
Петржела неделю назад:Зынит уверенно победит Бетис. Петржела сегодня,у зынита нет шансов. Ухааха. Мешки, такие мешки.
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portero
1645632357
Ну блин, переобулся или протрезвел...
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житель СПб
1645636066
Вот дешевка! Полная противоположность тому, что говорил сначала! Противно! Зенитовцы! Проявите характер, покажите, что у вас есть честь!
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Hektor 84
1645705587
Как так Властимил? Ты же утверждал что бзянит уже практически в 1\8. И что Бетис легко пройдут! Отошел от запоя?
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