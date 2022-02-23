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    Петржела – о «Зените»: «Победить «Бетис» – это что-то нереальное. Мизерные шансы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом».

    «В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещe и болельщики будут гнать вперeд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».

    У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив», — сказал Петржела.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.02.2022 16:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Как так Властимил? Ты же утверждал что бзянит уже практически в 18. И что Бетис легко пройдут! Отошел от запоя?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 20:07

      Вот дешевка! Полная противоположность тому, что говорил сначала! Противно! Зенитовцы! Проявите характер, покажите, что у вас есть честь!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 19:05

      Ну блин, переобулся или протрезвел...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      SMITHI 23 февраля, 18:31

      Петржела неделю назад:Зынит уверенно победит Бетис.
      Петржела сегодня,у зынита нет шансов. Ухааха. Мешки, такие мешки.

      1
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      Рейтинг: +3630

      raritet 23 февраля, 17:30

      Это и до встреч было понятно. Команды находятся в совершенно противоположн ых состояниях. Испанцы в самом соку , а наши практически ещё не проснулись и живут в режиме тренировок. Эта беда старая.

      1
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      Рейтинг: +9697

      Alekxei Z. 23 февраля, 17:27

      Вот клоун , перед игрой в Питере предсказывал победу, переобулся специалист.

      0
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      Рейтинг: +3292

      Spirit_78 23 февраля, 17:14

      В данном случае он, может, и прав, но всё же до сих пор помню его слова в 2000-е годы: "Зенит никогда не станет чемпионом".

      3
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      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 17:13

      Очень сложно их победить. В этом сезоне Бетис очень сильный по испанским даже меркам. Что уж говорить о нашем чемпионате.

      3
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      Рейтинг: +4213

      ySS 23 февраля, 17:12

      Что-то пана штормит не малобально)

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