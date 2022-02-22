Шварц – о Карпине: «Его работа и подход мне симпатичны»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

– На сборы «Динамо» приезжали главные тренеры сборной России и Польши. О чем вы общались с Валерием Карпиным и Чеславом Михневичем?

– С Карпиным у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор. Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек. Раньше мы с ним были знакомы заочно – несколько раз обменивались сообщениями. А теперь вот как следует пообщались: обсудили индивидуально игроков, отдельные игровые идеи, принципы футбола и тренировок. Еще раз подчеркну, что работа и подход Карпина мне симпатичны. Я желаю ему и его команде успеха.

С тренером сборной Польши поговорили коротко после тренировки. Логично, что его интересовал наш футболист Шиманьски. Михневич хорошо его знает по совместной работе в молодежной сборной.

– На каком языке вы общались с Карпиным?

– Его ассистент Николай Писарев играл в Германии и хорошо говорит по-немецки. Он помогал.