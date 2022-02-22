Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шварц – о Карпине: «Его работа и подход мне симпатичны»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своем отношении к Валерию Карпину.

    – На сборы «Динамо» приезжали главные тренеры сборной России и Польши. О чем вы общались с Валерием Карпиным и Чеславом Михневичем?

    – С Карпиным у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор. Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек. Раньше мы с ним были знакомы заочно – несколько раз обменивались сообщениями. А теперь вот как следует пообщались: обсудили индивидуально игроков, отдельные игровые идеи, принципы футбола и тренировок. Еще раз подчеркну, что работа и подход Карпина мне симпатичны. Я желаю ему и его команде успеха.

    С тренером сборной Польши поговорили коротко после тренировки. Логично, что его интересовал наш футболист Шиманьски. Михневич хорошо его знает по совместной работе в молодежной сборной.

    – На каком языке вы общались с Карпиным?

    – Его ассистент Николай Писарев играл в Германии и хорошо говорит по-немецки. Он помогал.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля 2022, 16:12

      Просто Шварц парень вежливый... В чужой стране, работает всего ничего... Что собственно хотели, что бы он сказал о Карпуше? Никчемный, черезмерно самовлюбленный тренеришко, с громадными пробелами в подготовке футболистов? Ну, сказал пару дежурных фраз))) Будет март - будут стыки, будем смотреть какой Карпуша тренер))) Пока у него, как у плохого танцора - все яйца мешают!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n 22 февраля 2022, 15:13

      сыменыч точит клаву, щас высер настрочит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11