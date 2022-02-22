«Спартак» объявил об уходе руководителя системы физподготовки Чепзановича

Мне кажется дело не в семейных обстоятельствах. А в том что Спартак провалил начало чемпионата. И физически команда выглядела не очень.
«Спартак» сообщил об уходе руководителя системы физподготовки Владимира Чепзановича.
Сербский специалист ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
«Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» – говорится в сообщении «Спартака».
Владимир Чепзанович покидает «Спартак»Сербский специалист покидает Москву по семейным обстоятельствам.Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых! pic.twitter.com/kZ1hFaxeDI– ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 22, 2022