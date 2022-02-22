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    «Спартак» объявил об уходе руководителя системы физподготовки Чепзановича

    «Спартак» сообщил об уходе руководителя системы физподготовки Владимира Чепзановича.

    Сербский специалист ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

    «Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» – говорится в сообщении «Спартака».

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    Источник: «Спартак»

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    22.02.2022 13:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 11:39

      Мне кажется дело не в семейных обстоятельствах. А в том что Спартак провалил начало чемпионата. И физически команда выглядела не очень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2022, 15:42

      Жаль расставаться с таким специалистом но что поделаешь таковы обстоятельства.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля 2022, 14:26

      У Спартака был руководитель системы физподготовки?
      У Спартака есть система физподготовки?
      Ржу ни могу!...)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Cleaner 22 февраля 2022, 15:12

      Клинер рожает...тьфу рыгает, снова тьфу... ржёт)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Cleaner 24 февраля 2022, 11:37

      Иди вон с конявого Васина по ржи. 11 лет а матчей провел хрен да ни хрена)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 22 февраля 2022, 14:11

      Повезло, что по знаменитой спартаковской традиции его не проводили фотографией стадиона.

      1
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      Рейтинг: +12269

      R_a_i_n > Freyk 22 февраля 2022, 15:12

      согласен, не красиво тогда поступили

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