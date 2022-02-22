«Спартак» объявил об уходе руководителя системы физподготовки Чепзановича

«Спартак» сообщил об уходе руководителя системы физподготовки Владимира Чепзановича.

Сербский специалист ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Владимира за годы плодотворной работы в нашем клубе, желаем ему успехов и всегда будем рады видеть на матчах красно-белых!» – говорится в сообщении «Спартака».