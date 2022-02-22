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  • Мостовой – о новой эмблеме «Спартака»: «Если на это потратили деньги, тогда вообще бред»

Мостовой – о новой эмблеме «Спартака»: «Если на это потратили деньги, тогда вообще бред»

22 февраля 2022, 07:26
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об обновленной эмблеме клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.

«Вообще не понимаю, в чем разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звездочки, наверное, побольше сделали.

Но это же не принципиально – побольше, поменьше. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», – написал Мостовой в телеграме.

  • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
  • Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Юрэс
1645507286
Не заплатили, а СП......ДИЛИ !!!!!!
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SLADE2019
1645507677
Вполне возможно, что потратили. На гимн же порядка 30 млн. ушло. А получился так себе, на троечку с минусом.
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portero
1645509705
Конечно потратили и премии выписали себе за непосильный труд....
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paracetamol
1645512906
Ладно, хоть ромб оставили, могли бы вместо его написать букву Ф (Федун) или З (Зарема).
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pele1981
1645515381
Вот мне интересно, а после какого предложения или фразы, Сашенька начал хихикать как недоразвитый?))
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prtcs
1645518616
Говорим Спартак - видим БАНДЕРОВЩИНУ.
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m40
1645520638
Ведь реально же потратили кучу денег на этот ребрендинг. Хотя нормально было объявить конкурс среди фанатов. Выбрать было бы из чего, а победителю абонемент или мерч. И все довольны
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derrik2000
1645521241
Бабла попилили и все довольны. Теперь Антон Фетисов ентую самую эНблему рекламирует. )))
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NewLife
1645524714
Нищеброды-любители считать деньги в чужих карманах, вы случайно не считали, как обстоят в этом отношении дела с народным баблом в Национальном достоянии ?
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