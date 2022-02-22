Мостовой – о новой эмблеме «Спартака»: «Если на это потратили деньги, тогда вообще бред»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об обновленной эмблеме клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.

«Вообще не понимаю, в чем разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звездочки, наверное, побольше сделали.

Но это же не принципиально – побольше, поменьше. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», – написал Мостовой в телеграме.

«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.

Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).

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