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    Мостовой – о новой эмблеме «Спартака»: «Если на это потратили деньги, тогда вообще бред»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об обновленной эмблеме клуба. Изменения приурочены к 100-летнему юбилею.

    «Вообще не понимаю, в чем разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звездочки, наверное, побольше сделали.

    Но это же не принципиально – побольше, поменьше. В остальном все также: буква С, мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это еще затратили деньги, то это вообще бред тогда», – написал Мостовой в телеграме.

    • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
    • Это самый титулованный российский клуб (37 трофеев).

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    Источник: телеграм-канал Александра Мостового

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    22.02.2022 07:26
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля 2022, 13:11

      Нищеброды-любители считать деньги в чужих карманах, вы случайно не считали, как обстоят в этом отношении дела с народным баблом в Национальном достоянии ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20841

      derrik2000 22 февраля 2022, 12:14

      Бабла попилили и все довольны.
      Теперь Антон Фетисов ентую самую эНблему рекламирует. )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 22 февраля 2022, 12:03

      Ведь реально же потратили кучу денег на этот ребрендинг. Хотя нормально было объявить конкурс среди фанатов. Выбрать было бы из чего, а победителю абонемент или мерч. И все довольны

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 февраля 2022, 11:30

      Говорим Спартак - видим БАНДЕРОВЩИНУ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      pele1981 22 февраля 2022, 10:36

      Вот мне интересно, а после какого предложения или фразы, Сашенька начал хихикать как недоразвитый?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 февраля 2022, 09:55

      Ладно, хоть ромб оставили, могли бы вместо его написать букву Ф (Федун) или З (Зарема).

      0
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      Рейтинг: +715

      pele1981 > paracetamol 22 февраля 2022, 10:34

      А лучше бы и то, и другое, например: Ф (Федун) + З (Зарема) = С (Спартак)! ))))

      4
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      Рейтинг: +67331

      portero 22 февраля 2022, 09:01

      Конечно потратили и премии выписали себе за непосильный труд....

      8
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      Рейтинг: +915

      SLADE2019 22 февраля 2022, 08:27

      Вполне возможно, что потратили. На гимн же порядка 30 млн. ушло. А получился так себе, на троечку с минусом.

      3
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 февраля 2022, 08:21

      Не заплатили, а СП......ДИЛИ !!!!!!

      7
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      Рейтинг: +1430

      balam > Юрэс 22 февраля 2022, 16:39

      освоили

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс > balam 22 февраля 2022, 17:08

      О , ТОЧНО !!!!!

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