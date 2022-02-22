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    Мартинс Перейра: «Было легко почувствовать себя своим в «Спартаке». Нахожу общий язык с каждым»

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что не испытал проблем с адаптацией в новой команде.

    – Впереди первый официальный матч. Как можешь оценить работу команды на сборах и свою адаптацию в «Спартаке»?

    – Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и ребята из медиаслужбы.

    С кем-то общаюсь на английском, с кем-то – жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры.

    – Комфортно ли тебе с точки зрения тактики и стиля, который прививает «Спартаку» тренерский штаб Паоло Ваноли?

    – Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро.

    Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    22.02.2022 00:35
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