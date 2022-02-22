Мартинс Перейра: «Было легко почувствовать себя своим в «Спартаке». Нахожу общий язык с каждым»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что не испытал проблем с адаптацией в новой команде.

– Впереди первый официальный матч. Как можешь оценить работу команды на сборах и свою адаптацию в «Спартаке»?

– Мне было легко почувствовать себя своим. Все ко мне очень тепло отнеслись. И игроки, и персонал, и ребята из медиаслужбы.

С кем-то общаюсь на английском, с кем-то – жестами, но все равно нахожу общий язык с каждым. С большим оптимизмом жду первой игры.

– Комфортно ли тебе с точки зрения тактики и стиля, который прививает «Спартаку» тренерский штаб Паоло Ваноли?

– Абсолютно, потому что «Янг Бойз» играл в схожей манере: агрессивно, активно прессинговал, старался больше владеть мячом и действовать быстро.

Очень важно, что на сборах мы постоянно ощущали, как прогрессируем. Могу гарантировать болельщикам, что буду отдавать всего себя на поле.