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    Мартинс Перейра: «В «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, я люблю забивать»

    Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра ответил на вопросы о своих футбольных качествах.

    – У тебя репутация довольно жесткого опорного полузащитника. Многие наши болельщики на протяжении нескольких лет ждали такого трансфера и в шутку называют его «икрой». Тебе какая икра больше нравится – красная или черная?

    – Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль – биться за свой клуб и сборную до конца.

    Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнерами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

    – Что еще, помимо жесткости, можешь назвать своими сильными сторонами?

    – Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, дает мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

    Мартинс Перейра: «Было легко почувствовать себя своим в «Спартаке». Нахожу общий язык с каждым»

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    Источник: сайт «Спартака»

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    21.02.2022 21:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      alefreddy 1 час назад

      очень неплохое приобретение по предсезонке.Дальше видно будет

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