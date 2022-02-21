Мартинс Перейра: «В «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, я люблю забивать»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра ответил на вопросы о своих футбольных качествах.

– У тебя репутация довольно жесткого опорного полузащитника. Многие наши болельщики на протяжении нескольких лет ждали такого трансфера и в шутку называют его «икрой». Тебе какая икра больше нравится – красная или черная?

– Красная! «Спартак» ведь играет в красной форме. Могу согласиться: на поле я действительно действую агрессивно. Мой стиль – биться за свой клуб и сборную до конца.

Но вне поля я добрый парень, люблю посмеяться с партнерами по команде. Или вот с вами сейчас сижу и с удовольствием общаюсь.

– Что еще, помимо жесткости, можешь назвать своими сильными сторонами?

– Игру в обороне. Умение отрабатывать от штрафной до штрафной. Зависит от установки, конечно, но, как мне кажется, в «Спартаке» тренер не против моих подключений в атаку, дает мне свободу. Мне это нравится, потому что забивать мячи я тоже люблю.