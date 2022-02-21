Романцев – о «Бетисе»: «Победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от ответного матча «Бетиса» и «Зенита» в Лиге Европы.
«С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой.
К тому же оборона «Бетиса», как выяснилось, не из разряда непроходимых.
Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма.
«Зенит» только споткнулся, а не упал!» – сказал Романцев.
- «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
- Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.
Источник: «Спорт-Экспресс»