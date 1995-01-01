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    Романцев – о «Бетисе»: «Победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от ответного матча «Бетиса» и «Зенита» в Лиге Европы.

    «С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия «Зенита» не представляется невыполнимой.

    К тому же оборона «Бетиса», как выяснилось, не из разряда непроходимых.

    Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма.

    «Зенит» только споткнулся, а не упал!» – сказал Романцев.

    • «Зенит» дома проиграл «Бетису» со счетом 2:3.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.

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    «Бетис» выиграл 9 из 11 последних матчей. Игра с «Зенитом» – в четверг

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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