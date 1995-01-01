Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время должен восстановиться от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

    «У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо.

    Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе.

    Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», – сказал Шпинев.

    • Миранчук получил травму в январе.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.

    Миранчук и Кокорин пропустят матч «Фиорентина» – «Аталанта» («СЭ»)

    «Аталанта» близка к смене владельца. Более 80% акций клуба купит американский фонд

    Агент Миранчука: «Алексей восстановится примерно к 24 февраля»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94245
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68790
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru