Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время должен восстановиться от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо.

Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе.

Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», – сказал Шпинев.