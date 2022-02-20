Агент Миранчука: «У Алексея все хорошо, набирает форму»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в ближайшее время должен восстановиться от травмы. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинев.
«У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо.
Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу. Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе.
Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», – сказал Шпинев.
- Миранчук получил травму в январе.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»