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    АПЛ. «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» и прервал серию из 15 матчей без поражений в лиге

    «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

    Дубль оформил форвард лондонского клуба Гарри Кейн. Он забил победный гол на 95-й минуте.

    «Ман Сити» прервал серию из 15 матчей без поражений в АПЛ (14 побед, 1 ничья), но остался на первом месте. Отрыв от «Ливерпуля», у которого есть матч в запасе, составляет шесть очков.

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кулушевски, 4; 1:1 – Гюндоган, 33; 1:2 – Кейн, 59; 2:2 – Марез (с пенальти), 90+2; 2:3 – Кейн, 90+5.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии11
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      Рейтинг: +506

      Suvorov51 16 минут назад

      Да. ливер может подойти в плотную к Сити. Ливер силен это команда может победить и в лиге чемпионов. хотя там сильных команд много

      1
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      Рейтинг: +856

      Юрэс 32 минуты назад

      Опять, ой СНОВА ЛИГА СТАВОК РУЛИТ !!¡¡¡¡¡!!!!!!!!
      НИХ.....Я НОВОГО

      0
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      ...
      Рейтинг: +3774

      Красногорск_Фан > Юрэс 25 минут назад

      ставьте на зенит в ответной игре с Бетисом. Победа бетон

      0
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      Рейтинг: +856

      Юрэс > Красногорск_Фан 13 минут назад

      НУУУУУ зачем ты это делаешь.???
      А ЧЁ А ВДРУГ !!!!!!!
      ГЛАВНОЕ НЕ ЗАКУСЫВАТЬ. ХА ХА ХА

      0
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      Рейтинг: +14100

      житель СПб 45 минут назад

      МанСити надо усиливаться! Одного Стерлинга недостаточно. Нужны крутые напы.

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      Рейтинг: +509

      Demgel 58 минут назад

      Деян молоток, результативность пошла)Кейн долго раскачивается но отличился в важной игре.Матч хорош и вот таких побольше бы в ЛЧ)

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      Рейтинг: +2281

      СуперПАВ9 58 минут назад

      С победой обсолютно заслуженно, не смотря на судейство не понятный овсайд и такой же не понятный пенальти, 2 победы над сити в чемпионате засоуженно

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      Рейтинг: +47

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      И тут мешок хотели вытянуть,но не получилось) Левый пенальти! Но справедливость есть!! С победой ТТХ.

      1
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      Рейтинг: +51

      adekvat0726 1 час назад

      Для любителей схватиться за голову на победу шпор коэфициент был 10+

      1
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      Рейтинг: +4522

      FENIX-SL 1 час назад

      Кулушевски доказывает на деле что Ювентус унылое г
      там он просто как в запертой клетке был

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      Рейтинг: +988

      САНЁК17 1 час назад

      Ёще одна заноза появилась для Пепа

      1
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