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АПЛ. «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» и прервал серию из 15 матчей без поражений в лиге

19 февраля 2022, 22:27
11

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

Дубль оформил форвард лондонского клуба Гарри Кейн. Он забил победный гол на 95-й минуте.

«Ман Сити» прервал серию из 15 матчей без поражений в АПЛ (14 побед, 1 ничья), но остался на первом месте. Отрыв от «Ливерпуля», у которого есть матч в запасе, составляет шесть очков.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кулушевски, 4; 1:1 – Гюндоган, 33; 1:2 – Кейн, 59; 2:2 – Марез (с пенальти), 90+2; 2:3 – Кейн, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм
Комментарии (11)
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САНЁК17
1645299009
Ёще одна заноза появилась для Пепа
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adekvat0726
1645299095
Для любителей схватиться за голову на победу шпор коэфициент был 10+
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Demgel
1645299506
Деян молоток, результативность пошла)Кейн долго раскачивается но отличился в важной игре.Матч хорош и вот таких побольше бы в ЛЧ)
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житель СПб
1645300312
МанСити надо усиливаться! Одного Стерлинга недостаточно. Нужны крутые напы.
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Юрэс
1645301058
Опять, ой СНОВА ЛИГА СТАВОК РУЛИТ !!¡¡¡¡¡!!!!!!!! НИХ.....Я НОВОГО
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Zlatan2718
1645304669
Вот спасибо петухам от красных птиц.. )
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Hektor 84
1645311149
Работа Контэ уже видна
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portero
1645333186
Ну вот и отрывчик три очка.... ещё одно поражение и Ливер догонит.
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zigbert
1645366756
Несколько неожиданная победа Тоттенхэма. С другой стороны она как раз пойдет для самоутверждения Конте как опытного тренера.
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