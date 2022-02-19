АПЛ. «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму» и прервал серию из 15 матчей без поражений в лиге

«Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (2:3) в матче 26-го тура АПЛ.

Дубль оформил форвард лондонского клуба Гарри Кейн. Он забил победный гол на 95-й минуте.

«Ман Сити» прервал серию из 15 матчей без поражений в АПЛ (14 побед, 1 ничья), но остался на первом месте. Отрыв от «Ливерпуля», у которого есть матч в запасе, составляет шесть очков.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кулушевски, 4; 1:1 – Гюндоган, 33; 1:2 – Кейн, 59; 2:2 – Марез (с пенальти), 90+2; 2:3 – Кейн, 90+5.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ