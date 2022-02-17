Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об адаптации в московском клубе.
– Игроки, говорящие на французском, ускоряют твою адаптацию?
– В этой команде я чувствую себя хорошо. Тут много людей, кто говорит по-французски. Также у меня есть возможность говорить по-английски с другими людьми.
Я чувствую себя в своей тарелке. Все мне отвечают. Я думаю, что это отлично.
– Планируешь учить русский язык?
– Да, я уже выучил несколько слов. «Привет», «как дела». Пока только это. Но уже неплохо. В будущем я планирую учить русский. Я попытаюсь выучить язык.
- «Локо» купил форварда у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
- Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
- Изидор взял 19-й игровой номер.
Источник: сайт «Локомотива»