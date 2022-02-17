Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об адаптации в московском клубе.

– Игроки, говорящие на французском, ускоряют твою адаптацию?

– В этой команде я чувствую себя хорошо. Тут много людей, кто говорит по-французски. Также у меня есть возможность говорить по-английски с другими людьми.

Я чувствую себя в своей тарелке. Все мне отвечают. Я думаю, что это отлично.

– Планируешь учить русский язык?

– Да, я уже выучил несколько слов. «Привет», «как дела». Пока только это. Но уже неплохо. В будущем я планирую учить русский. Я попытаюсь выучить язык.