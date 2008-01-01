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    Новичок «Локомотива» Изидор: «Планирую учить русский язык. Уже знаю несколько слов»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался об адаптации в московском клубе.

    – Игроки, говорящие на французском, ускоряют твою адаптацию?

    – В этой команде я чувствую себя хорошо. Тут много людей, кто говорит по-французски. Также у меня есть возможность говорить по-английски с другими людьми.

    Я чувствую себя в своей тарелке. Все мне отвечают. Я думаю, что это отлично.

    – Планируешь учить русский язык?

    – Да, я уже выучил несколько слов. «Привет», «как дела». Пока только это. Но уже неплохо. В будущем я планирую учить русский. Я попытаюсь выучить язык.

    • «Локо» купил форварда у «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Француз подписал с новым клубом контракт до 2026 года.
    • Изидор взял 19-й игровой номер.

    Агент Кухты: «Яну очень нравится в «Локомотиве»

    Сергеев – о «Локо»: «Не было таких разговоров. Конкретное предложение было только от «Зенита»

    Изидор: «Перешел в «Локомотив» из-за проекта развития»

    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3726

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Ну для продвижения по службе в текущей ситуации ему надо учить Немецкий. И обниматься с Гисдолем.

      0
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      Рейтинг: +25

      Slava52 36 минут назад

      Научись матом ругаться, а остальное приложится

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