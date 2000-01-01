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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон», Роналду впервые забил в 2022-м

    «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

    Счет на 51-й минуте открыл Криштиану Роналду. Португалец впервые забил в 2022-м году и прервал серию из шести матчей без голов. Его соотечественник Бруну Фернандеш отличился на последней минуте.

    «Манчестер Юнайтед» вернулся на четвертое место в АПЛ. «Брайтон» остался девятым.

    Англия. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 51; 2:0 – Фернандеш, 90+7.

    Удаления: нет – Данкл, 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Роналду забил «Брайтону», прервав серию из шести матчей без голов

    «МЮ» попытается купить Кейна в случае назначения Почеттино. Он хотел бы поработать с аргентинцем

    «ПСЖ» не интересуется Роналду (AS)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      Nikoo 19 минут назад

      Мю повезло, особенно с красной Брайтону

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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 26 минут назад

      Рад за Роналду! Он как раз не Месси, он труженик. Этот гол был очень нужен.

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      Рейтинг: +432

      Demgel 32 минуты назад

      Родила царица в ночь.Может что-то и получится у этого МЮ.......

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