АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон», Роналду впервые забил в 2022-м

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ.

Счет на 51-й минуте открыл Криштиану Роналду. Португалец впервые забил в 2022-м году и прервал серию из шести матчей без голов. Его соотечественник Бруну Фернандеш отличился на последней минуте.

«Манчестер Юнайтед» вернулся на четвертое место в АПЛ. «Брайтон» остался девятым.

Англия. АПЛ. 18-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 51; 2:0 – Фернандеш, 90+7.

Удаления: нет – Данкл, 54.

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