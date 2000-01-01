Роналду забил «Брайтону», прервав серию из шести матчей без голов

«Манчестер Юнайтед» выигрывает у «Брайтона» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ (1:0, второй тайм).

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отличился на 51-й минуте. Португалец прервал серию из шести матчей без голов.

Это первое результативное действие форварда в 2022 году.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

В этом сезоне АПЛ у Роналду 21 матч, 9 голов, 3 ассиста.

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