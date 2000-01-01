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    Роналду забил «Брайтону», прервав серию из шести матчей без голов

    «Манчестер Юнайтед» выигрывает у «Брайтона» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ (1:0, второй тайм).

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отличился на 51-й минуте. Португалец прервал серию из шести матчей без голов.

    Это первое результативное действие форварда в 2022 году.

    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 21 матч, 9 голов, 3 ассиста.

    «ПСЖ» не интересуется Роналду (AS)

    Роналду не уйдет из «МЮ» из-за разногласий с Рангником. Летом у клуба будет новый тренер (AS)

    Роналду считает, что Рангник – не уровень для «МЮ». Он критикует методы немца (AS)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      svetekanet 37 минут назад

      Будем надеяться, что прорвало. Очень нужно перед матчем с Атлетико.

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