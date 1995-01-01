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    Филимонов – о Fan ID: «Уход фанатов с трибун – это не проблема. Футбол в России не очень популярен»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал реакцию фанатов клуба РПЛ на введение Fan ID.

    – Ваше отношение к введению Fan ID?

    – Давайте так, при посещении матчей чемпионата Европы в России я проходил эту процедуру, получал паспорт болельщика. Я не вижу в этом ничего сложного и проблематичного. Но, честно говоря, сам закон не изучал, не вчитывался. Поэтому не могу комментировать то, в чем не очень разбираюсь.

    – Но футбол может потерять поддержку болельщиков…

    – Знаете, футбол у нас в стране не очень популярен. Да, он на первом или, может, на втором после хоккея месте среди всех остальных видов спорта.

    Но в целом в Европе большой футбол – это совсем другой уровень популярности. Там на футболе зарабатывают, продают за очень дорого телетрансляции, там это бизнес. У нас большинство клубов живут за счет дотаций государства.

    – Вы с грустью это говорите или просто констатируете?

    – Грустно констатирую. К сожалению, для большинства российских клубов уход болельщиков с трибун – это не проблема, или, скажем, не серьезная проблема. Но, безусловно, фанаты имеют полное право высказать свое отношение к введению Fan ID.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +868

      Чехов на Садовой 42 минуты назад

      и это говорит тот самый гибон прогадивший выход сборной? Лучше своё дупло завали, грустно констатируещее недоразумение!

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