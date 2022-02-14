Филимонов – о Fan ID: «Уход фанатов с трибун – это не проблема. Футбол в России не очень популярен»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал реакцию фанатов клуба РПЛ на введение Fan ID.

– Ваше отношение к введению Fan ID?

– Давайте так, при посещении матчей чемпионата Европы в России я проходил эту процедуру, получал паспорт болельщика. Я не вижу в этом ничего сложного и проблематичного. Но, честно говоря, сам закон не изучал, не вчитывался. Поэтому не могу комментировать то, в чем не очень разбираюсь.

– Но футбол может потерять поддержку болельщиков…

– Знаете, футбол у нас в стране не очень популярен. Да, он на первом или, может, на втором после хоккея месте среди всех остальных видов спорта.

Но в целом в Европе большой футбол – это совсем другой уровень популярности. Там на футболе зарабатывают, продают за очень дорого телетрансляции, там это бизнес. У нас большинство клубов живут за счет дотаций государства.

– Вы с грустью это говорите или просто констатируете?

– Грустно констатирую. К сожалению, для большинства российских клубов уход болельщиков с трибун – это не проблема, или, скажем, не серьезная проблема. Но, безусловно, фанаты имеют полное право высказать свое отношение к введению Fan ID.