«Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо высказался о повреждении нападающего Александра Кокорина, из-за которого россиянин пропустит матч 25-го тура Серии А против «Специи».
«Вряд ли у него что-то серьезное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», – сказал Ди Франческо.
- Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»