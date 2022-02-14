«Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо высказался о повреждении нападающего Александра Кокорина, из-за которого россиянин пропустит матч 25-го тура Серии А против «Специи».

«Вряд ли у него что-то серьезное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», – сказал Ди Франческо.