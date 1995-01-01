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    «Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

    Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо высказался о повреждении нападающего Александра Кокорина, из-за которого россиянин пропустит матч 25-го тура Серии А против «Специи».

    «Вряд ли у него что-то серьезное. Но нужно подождать до завтрашнего дня, после игры со «Специей» будут проведены тесты», – сказал Ди Франческо.

    • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

    Кокорин может остаться в «Фиорентине» до лета

    Кокорин не сыграет со «Специей» из-за недомогания

    Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4505

      алдан2014 16 минут назад

      Он чё опять типа травмированный?Стрёмно ведь самому должно быть. Но кокорину сие не ведомо.

      0
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      Рейтинг: +210

      Мортус 44 минуты назад

      Отстаньте уже от парня. Дайте спокойно готовиться к следующему матчу.

      1
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      Рейтинг: +11153

      Вомбат 46 минут назад

      А вдруг что-то серьезное! Тогда Фиорентине конец! Без такого игрока...

      1
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      Рейтинг: +10954

      playsh 1 час назад

      Воспаление головного мозга от мыслей,как подольше продержаться на скамейке.
      Геморрой - от долгой полировки скамейки.
      А в остальном,прекрасная маркиза,всё хорошо.

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      Рейтинг: +12131

      Fusballer 1 час назад

      Критические дни просто у него.

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