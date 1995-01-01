Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    «Спартак» и другие клубы направили замечания по Fan ID в РПЛ («РБ Спорт»)

    «Спартак» и другие клубы направили в РПЛ замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах чемпионата. Это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.

    «Спартак» обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона.

    Основной посыл – введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID – на первом матчей весенней части, «Спартак» – ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов – что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно.

    Кроме того, красно-белые отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей», – сообщает «РБ Спорт».

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

    Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

    Тихонов – о тренерах «Спартака»: «Спокойные Кононов и Витория не дали результат. Эмоциональный Тедеско взял серебро»

    Онопко: «Верю, что Чернов сделает оборону «Спартака» более надежной»

    Аллер оформил хет-трик в игре с «Твенте» и опередил Тиля в гонке бомбардиров Эредивизие

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Demgel 1 час назад

      Все замечания верные по мне,там такую тупую блевотину придумали депутаты.Фан Айди настрочили,а вот возле стадиона как?Фанаты и ярые болельщики теперь могут устроить такой шухер не только на их территории но и в общественных местах.Отсюда и говорят пиджачки "НУ ребятки,любимые это надо сделать только ради вашей безопасности."Дюков в РФС сидит только для вида.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12846

      NewLife 1 час назад

      Мухи и котлеты должны быть отдельно ! Клубы это зависимые спортивные чиновники, а болельщики это болельщики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10933

      BRO_football 1 час назад

      Да кого вы обманываете? Клуб уже давно не зарабатывает на болельщиках. То, что идёт от болельщиков просто копейки по сравнению с теми суммами, которые выплачивают Спартаку спонсоры вне зависимости от того, есть на стадионе болельщики или нет.
      Да и, в конце концов, когда бушует ковид, то будет даже полезно лишний раз дома посидеть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +402

      Demgel > BRO_football 1 час назад

      Высокая посещаемость в Дерби копейку несет и уже хорошо.А поддержка трибун?Настоящая а не эта декорация на ЕВРО с карточками на шее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58468

      portero 1 час назад

      Ну вот и переговорный слом, ай ди будет, видимость бунта создали и успокоились....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3748

      tarasofka 2 часа назад

      fan-id для всех отменить, а спартачам выдать хряк-id

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15545

      Persona_non_Grata > tarasofka 51 минуту назад

      А тебе выдать люлей !!!
      п.с. И да - до позора осталось 3 дня !!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru