«Спартак» и другие клубы направили замечания по Fan ID в РПЛ («РБ Спорт»)

«Спартак» и другие клубы направили в РПЛ замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах чемпионата. Это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.

«Спартак» обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона.

Основной посыл – введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID – на первом матчей весенней части, «Спартак» – ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов – что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно.

Кроме того, красно-белые отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей», – сообщает «РБ Спорт».

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Ее введение одобрила Госдума.

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