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  • «Спартак» и другие клубы направили замечания по Fan ID в РПЛ («РБ Спорт»)

«Спартак» и другие клубы направили замечания по Fan ID в РПЛ («РБ Спорт»)

14 февраля 2022, 13:37
9

«Спартак» и другие клубы направили в РПЛ замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID на матчах чемпионата. Это сделано по предложению лиги в рамках подготовки к реализации закона.

«Спартак» обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона.

Основной посыл – введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости (болельщики большой группы клубов отказались от посещения матчей после введения Fan ID – на первом матчей весенней части, «Спартак» – ЦСКА, не будет фанатов обеих команд) и, как следствие, падению доходов клубов – что в ситуации выправления рынка после ограничения посещаемости в связи с пандемией крайне важно.

Кроме того, красно-белые отмечают вероятное ухудшение атмосферы матчей», – сообщает «РБ Спорт».

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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portero
1644837127
Ну вот и переговорный слом, ай ди будет, видимость бунта создали и успокоились....
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BRO_football
1644838394
Да кого вы обманываете? Клуб уже давно не зарабатывает на болельщиках. То, что идёт от болельщиков просто копейки по сравнению с теми суммами, которые выплачивают Спартаку спонсоры вне зависимости от того, есть на стадионе болельщики или нет. Да и, в конце концов, когда бушует ковид, то будет даже полезно лишний раз дома посидеть.
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NewLife
1644838499
Мухи и котлеты должны быть отдельно ! Клубы это зависимые спортивные чиновники, а болельщики это болельщики.
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Demgel
1644839560
Все замечания верные по мне,там такую тупую блевотину придумали депутаты.Фан Айди настрочили,а вот возле стадиона как?Фанаты и ярые болельщики теперь могут устроить такой шухер не только на их территории но и в общественных местах.Отсюда и говорят пиджачки "НУ ребятки,любимые это надо сделать только ради вашей безопасности."Дюков в РФС сидит только для вида.
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alefreddy
1644844133
с лимитом и Fan ID чемпионат деградирует
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Hektor 84
1644918546
Частному клубу Спартак зачем вообще этот сраный айди?
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