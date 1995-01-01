В ОАЭ «Спартаку» подарили шестикилограммовый торт с ромбом

Прячьте от Карпина, иначе гудбай сборная для Джикии.
«Спартак» завершил второй зимний тренировочный сбор в Дубае.
Представители отеля, в котором жила команда, подарили москвичам торт весом шесть килограммов.
Кондитерское изделие было украшено спартаковским ромбом, фруктами и ягодами.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команда вышла в 1/8 финала ЛЕ.
- Ближайший матч – против ЦСКА (26 февраля).
«Аталанта», «Спартак» и «Фейеноорд» ведут трехсторонние переговоры по Тилю
Вратарь Поплевченков перешел из «Спартака» в «Кубань»
Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»