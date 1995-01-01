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    В ОАЭ «Спартаку» подарили шестикилограммовый торт с ромбом

    «Спартак» завершил второй зимний тренировочный сбор в Дубае.

    Представители отеля, в котором жила команда, подарили москвичам торт весом шесть килограммов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +12831

      NewLife 45 минут назад

      Прячьте от Карпина, иначе гудбай сборная для Джикии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14651

      KLIM777 1 час назад

      в конце сезона тоже будет торт) медалями и не пахнет)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6416

      R_a_i_n > KLIM777 57 минут назад

      Зато у вас в бомжевике ой как пахнет)))

      3
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      Рейтинг: +651

      O-kolesov > R_a_i_n 37 минут назад

      Всё вроде с виду в шоколаде, а если внюхаться - то нет.

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