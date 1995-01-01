Шоу: «Впечатлен работой Рангника. Это ложь, что игроки «МЮ» им недовольны»

Да вы действительно хорошо выглядите,как лохи
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался насчет главного тренера Ральфа Рангника. Он доволен немцем.
«Я действительно впечатлен, как Рангник вошел в клуб. Он изменил некоторые детали. Он хочет, чтобы мы выглядели действительно хорошо.
Много говорили о том, что Ральф делает различные вещи, заставляет людей тренироваться дома, а игроки злятся и недовольны этим, но это ложь», – заверил Шоу.
- Немец принял клуб осенью.
- Летом он перейдет на должность консультанта.
- «МЮ» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
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