Шоу: «Впечатлен работой Рангника. Это ложь, что игроки «МЮ» им недовольны»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался насчет главного тренера Ральфа Рангника. Он доволен немцем.

«Я действительно впечатлен, как Рангник вошел в клуб. Он изменил некоторые детали. Он хочет, чтобы мы выглядели действительно хорошо.

Много говорили о том, что Ральф делает различные вещи, заставляет людей тренироваться дома, а игроки злятся и недовольны этим, но это ложь», – заверил Шоу.