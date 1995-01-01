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    Шоу: «Впечатлен работой Рангника. Это ложь, что игроки «МЮ» им недовольны»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался насчет главного тренера Ральфа Рангника. Он доволен немцем.

    «Я действительно впечатлен, как Рангник вошел в клуб. Он изменил некоторые детали. Он хочет, чтобы мы выглядели действительно хорошо.

    Много говорили о том, что Ральф делает различные вещи, заставляет людей тренироваться дома, а игроки злятся и недовольны этим, но это ложь», – заверил Шоу.

    • Немец принял клуб осенью.
    • Летом он перейдет на должность консультанта.
    • «МЮ» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: Talksport

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    Сегодня, 20:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +977

      САНЁК17 52 минуты назад

      Да вы действительно хорошо выглядите,как лохи

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