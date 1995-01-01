Захарян: «Фанаты «Спартака» после фола в матче писали: «Ходи и оборачивайся»

Кстати, посмотрите тот самый фол. За такое ходить и оборачиваться мало будет.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал об угрозах от фанатов «Спартака».
– У тебя есть хейтеры?
– Да, запросы в директе читаю – там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть.
В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся».
- В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.
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