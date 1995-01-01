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    Захарян: «Фанаты «Спартака» после фола в матче писали: «Ходи и оборачивайся»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал об угрозах от фанатов «Спартака».

    – У тебя есть хейтеры?

    – Да, запросы в директе читаю – там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть.

    В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся».

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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    Захарян: «Футбол – главный вид спорта в России»

    Захарян – о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

    Захарян: «Я не форсирую отъезд в Европу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6378

      R_a_i_n 16 минут назад

      Кстати, посмотрите тот самый фол. За такое ходить и оборачиваться мало будет.

      1
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      Рейтинг: +4255

      neim 30 минут назад

      Всё правильно Заха. Боятся они тебя, вот и нервничают и всячески провоцируют. Особенно рыжая свинья Кофрие. Ты им отгрузи в следующий раз парочку голов, пусть захлебнутся в своей немощи и злобе.
      Как раз, (немного перефразирую цитату)
      ... " такие матчи и показывают " ...
      реальный уровень дебилов, болельщиков Спартака, для которых по большей части и придумали злополучный FAN, дабы обуздать придурков на трибуне.
      Да и здесь намордники некоторым не помешали бы ))).

      1
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      Рейтинг: +603

      Дубина 57 минут назад

      Щенок малолетний)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +881

      ВасяК 57 минут назад

      Блин, ещё ничего не показал, а гонору!!!

      3
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      Рейтинг: +9225

      "supermax" > ВасяК 55 минут назад

      фуфло галимое))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13756

      Cleaner 1 час назад

      Захарян, кто ты такой, чтобы тебя задевать. Люди дают тебе объективную оценку, когда говорят, что ты не тянешь на уровень сборной. Звездуночек...(

      2
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      Рейтинг: +3692

      Питерский князь 1 час назад

      А ты летай и сы или плюй на мясных с вверху.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +15495

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ты бы не квакал , а ходил и оборачивался !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3692

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 час назад

      Это твое кредо "Думай и гоняй".
      :)))

      1
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      Рейтинг: +15495

      Persona_non_Grata > Питерский князь 56 минут назад

      П и Д е р с к и й самозванец смеет тут вякать ? !!! )))

      2
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      Рейтинг: +3692

      Питерский князь > Persona_non_Grata 7 минут назад

      Скажи мне честно, ты же не дрочун?
      Не с кем не дерешься?
      Точно, ты сам с собой дерешься!
      :)))
      Иди мультики смотри.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12813

      NewLife 1 час назад

      "В игре со «Спартаком» я сфолил" Эта молодая мразь так говорит о преднамеренном прыжке прямыми ногами в соперника.

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