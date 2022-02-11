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  • Захарян: «Фанаты «Спартака» после фола в матче писали: «Ходи и оборачивайся»

Захарян: «Фанаты «Спартака» после фола в матче писали: «Ходи и оборачивайся»

11 февраля 2022, 15:48
15

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал об угрозах от фанатов «Спартака».

– У тебя есть хейтеры?

– Да, запросы в директе читаю – там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть.

В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся».

  • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Захарян Арсен
Комментарии (15)
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NewLife
1644584492
"В игре со «Спартаком» я сфолил" Эта молодая мразь так говорит о преднамеренном прыжке прямыми ногами в соперника.
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Persona_non_Grata
1644585416
Ты бы не квакал , а ходил и оборачивался !!!
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ВасяК
1644586753
Блин, ещё ничего не показал, а гонору!!!
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R_a_i_n
1644589232
Кстати, посмотрите тот самый фол. За такое ходить и оборачиваться мало будет.
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ivany4
1644591502
Не льсти себе. Поиграй пару тройку сезонов на высоком уровне. В рпл из таких звезд в конце сезона - звездопад.))
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Борисыч1
1644592536
Тогда красиво Груля прибежал на помощь. Весь Спартак сразу в штаны наложил)))
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Hektor 84
1644689892
Чего бояться армянину в Москве? Треть Москвы сплошь армяне)))
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