Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
По информации Marca, француз продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и тренируется индивидуально. Он уже работает с мячом, но пока далек от оптимальной формы.
Участие Бензема в матче с «Вильярреалом» (12 февраля) практически исключено. Маловероятно, что он успеет восстановиться к игре с «ПСЖ».
- В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
- Первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» состоится 15 февраля.
Источник: Marca