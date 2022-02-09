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    Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    По информации Marca, француз продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и тренируется индивидуально. Он уже работает с мячом, но пока далек от оптимальной формы.

    Участие Бензема в матче с «Вильярреалом» (12 февраля) практически исключено. Маловероятно, что он успеет восстановиться к игре с «ПСЖ».

    • В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
    • Первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» состоится 15 февраля.

    Паредес может пропустить матч с «Реалом». Рамос тренируется индивидуально (L’Equipe)

    Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

    Источник: Marca

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