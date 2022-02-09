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  • Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

Бензема может не сыграть с «ПСЖ». Он далек от оптимальной формы (Marca)

9 февраля 2022, 18:42
1

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

По информации Marca, француз продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра и тренируется индивидуально. Он уже работает с мячом, но пока далек от оптимальной формы.

Участие Бензема в матче с «Вильярреалом» (12 февраля) практически исключено. Маловероятно, что он успеет восстановиться к игре с «ПСЖ».

  • В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
  • Первый матч 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ» состоится 15 февраля.

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Источник: Marca
Лига чемпионов ПСЖ Реал Бензема Карим
Комментарии (1)
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zigbert
1644481515
Для такого важного матча, отсутствие Бензема совсем будет не кстати для Реала.
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