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    Медина: «Стараюсь следить за Месси, а потом отражать увиденное в своей игре»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина назвал футболистов, на которых он равняется.

    «Я всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими.

    Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси – лучший игрок в истории футбола.

    Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», – сказал 24-летний вингер.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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