Медина: «Стараюсь следить за Месси, а потом отражать увиденное в своей игре»

Новичок ЦСКА Хесус Медина назвал футболистов, на которых он равняется.

«Я всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими.

Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси – лучший игрок в истории футбола.

Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», – сказал 24-летний вингер.