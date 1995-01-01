Медина: «Стараюсь следить за Месси, а потом отражать увиденное в своей игре»

Новичок ЦСКА Хесус Медина назвал футболистов, на которых он равняется.

«Я всегда пытаюсь смотреть и копировать стиль игроков, который похож на мой. Наблюдаю за игроками, у которых похожие игровые характеристики с моими.

Мне нравятся Ди Мария, Давид Силва и Месси. Месси – лучший игрок в истории футбола.

Я стараюсь следить за их выступлениями, действиями с мячом, а потом отражать это в своей игре», – сказал 24-летний вингер.

Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

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