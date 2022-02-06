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  • Черчесов – после крупного поражения с «Ференцварошем»: «Доволен, как складывается ситуация»

Черчесов – после крупного поражения с «Ференцварошем»: «Доволен, как складывается ситуация»

6 февраля 2022, 22:44
12

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Пакша» со счетом 0:3 в матче чемпионата Венгрии.

«Мы слишком медленно играли с самого начала. Это не то, о чем мы говорили перед матчем. В перерыве мы попытались все изменить, но не использовали свои моменты. Третий гол окончательно решил исход матча.

Да, мы забили мало мячей в трех последних играх, но я доволен, как складывается ситуация. Сегодня мы могли забить 3-4 мяча, но не забили, поэтому заслуженно проиграли. Нам нужно двигаться дальше», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
  • При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
  • Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».

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Источник: Magyar Nemzet
Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Guinnesss
1644176752
Пук-пук!
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Plyash
1644176983
Опять официальный матч с контрольным попутал,бездарь горный...
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Persona_non_Grata
1644177917
Знакомые речи )))
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Demgel
1644178183
"но я доволен, как складывается ситуация" - фирменный стеб Стасона.А вот это -"мы бы вышли на ЧМ.УВЕРЕН".........все,клинический диагноз.
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vladik12
1644179045
Стас окончательно иопнулся.
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Валерий2705
1644179323
Ха-ха-ха-ха. Ну теперь не только в России пойму, что он просто космический иплан.
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житель СПб
1644181330
Если будут так двигаться дальше - то Стас будет двигаться в сторону России...
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Vitaga
1644199503
))) повтор от черчесова после игр сборной ....
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zigbert
1644237615
Понятно что не такой игры ждут от Ференцвароша но посмотрим что будет дальше.
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Hektor 84
1644258572
Интересно венгры долго пережовывали эго бредятину? )))) как можно быть довольным ситуацией при двух поражениях в трех матчах?
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