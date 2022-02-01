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    Черчесов – после крупного поражения с «Ференцварошем»: «Доволен, как складывается ситуация»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Пакша» со счетом 0:3 в матче чемпионата Венгрии.

    «Мы слишком медленно играли с самого начала. Это не то, о чем мы говорили перед матчем. В перерыве мы попытались все изменить, но не использовали свои моменты. Третий гол окончательно решил исход матча.

    Да, мы забили мало мячей в трех последних играх, но я доволен, как складывается ситуация. Сегодня мы могли забить 3-4 мяча, но не забили, поэтому заслуженно проиграли. Нам нужно двигаться дальше», – сказал Черчесов.

    • «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
    • При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
    • Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».

    «Ференцварош» дома крупно проиграл «Пакшу» – 0:3. Команда Черчесова опустилась на второе место

    Экс-капитан «Амкара» Попов: «Рахимов и Черчесов не любят людей. У них на уме только бабки»

    Черчесов: «Вокруг моего имени в Венгрии есть интерес. На «Ференцварош» настраиваются все»

    Источник: Magyar Nemzet

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии8
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      Рейтинг: +55

      Stavr007 8 минут назад

      пинком под зад и вагон неустойки для лысого

      0
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      Рейтинг: +2719

      Валерий2705 16 минут назад

      Ха-ха-ха-ха. Ну теперь не только в России пойму, что он просто космический иплан.

      1
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      Рейтинг: +6577

      vladik12 21 минуту назад

      Стас окончательно иопнулся.

      1
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      Рейтинг: +322

      Demgel 35 минут назад

      "но я доволен, как складывается ситуация" - фирменный стеб Стасона.А вот это -"мы бы вышли на ЧМ.УВЕРЕН".........все,клинический диагноз.

      1
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      Рейтинг: +15393

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Знакомые речи )))

      2
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      Рейтинг: +2433

      Радио1000шумеров 46 минут назад

      Пора увольнять.

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      Рейтинг: +10686

      playsh 55 минут назад

      Опять официальный матч с контрольным попутал,бездарь горный...

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      Рейтинг: +279

      Guinnesss 59 минут назад

      Пук-пук!

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