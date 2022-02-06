Черчесов – после крупного поражения с «Ференцварошем»: «Доволен, как складывается ситуация»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от «Пакша» со счетом 0:3 в матче чемпионата Венгрии.
«Мы слишком медленно играли с самого начала. Это не то, о чем мы говорили перед матчем. В перерыве мы попытались все изменить, но не использовали свои моменты. Третий гол окончательно решил исход матча.
Да, мы забили мало мячей в трех последних играх, но я доволен, как складывается ситуация. Сегодня мы могли забить 3-4 мяча, но не забили, поэтому заслуженно проиграли. Нам нужно двигаться дальше», – сказал Черчесов.
- «Ференцварош» опустился на второе место в чемпионате.
- При Черчесове команда провела три матча: 1 победа и 2 поражения.
- Следующий матч клуб проведет 9 февраля против «Вашаша».
Источник: Magyar Nemzet