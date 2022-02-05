Индзаги – после поражения от «Милана»: «Интер» доминировал по всем статьям. Мы не заслуживали поражения»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итог матча 24-го тура Серии А против «Милана» (1:2). Его команда вела в счете.
«Мы доминировали по всем статьям, но не хватало остроты в завершении атак. «Милану» повезло в первом голе, а во втором голе они сыграли умно.
В течение 60 минут игра шла в одном направлении. Болезненное поражение, но сильные команды должны анализировать ошибки.
Если бы мы провели этот матч еще десять раз, то проиграли бы, возможно, всего один. Мы не заслуживали поражения», – считает Индзаги.
- «Милан» поднялся на 2-е место. От «Интера» он отстает на одно очко.
- «Интер» впервые с 2005 года проиграл 2 подряд домашних дерби Серии А.
- В ближайшем матче «Интер» сыграет с «Ромой» (8 февраля).
Источник: Football Italia