Индзаги – после поражения от «Милана»: «Интер» доминировал по всем статьям. Мы не заслуживали поражения»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итог матча 24-го тура Серии А против «Милана» (1:2). Его команда вела в счете.

«Мы доминировали по всем статьям, но не хватало остроты в завершении атак. «Милану» повезло в первом голе, а во втором голе они сыграли умно.

В течение 60 минут игра шла в одном направлении. Болезненное поражение, но сильные команды должны анализировать ошибки.

Если бы мы провели этот матч еще десять раз, то проиграли бы, возможно, всего один. Мы не заслуживали поражения», – считает Индзаги.