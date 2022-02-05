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    Бундеслига. «Бавария» победила «Лейпциг» Тедеско и лидирует с девятиочковым отрывом

    «Бавария» в 21-м туре чемпионата Германии победила «Лейпциг». Решающим мячом оказался автогол Йошко Гвардиола.

    У «Лейпцига» двумя ассистами отметился полузащитник Конрад Лаймер.

    «Бавария» лидирует с отрывом в девять очков. «Лейпциг» на очко отстает от зоны еврокубков.

    Кристофер Нкунку забил десять голов в сезоне чемпионата – это его личный рекорд.

    Германия. Бундеслига. 21-й тур

    Бавария – Лейпциг – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 12; 1:1 – Силва, 27; 2:1 – Левандовски, 44; 2:2 – Нкунку, 53; 3:2 – Гвардиол, 58 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Нойер повторил рекорд Кана по числу побед в «Баварии» в Бундеслиге

    «Бавария» – лучший клуб Европы в 2021 году по выручке от продажи футболок

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.02.2022 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13598

      житель СПб 1 час назад

      Классика: Лейпциг забил столько, сколько смог, а Бавария - столько. сколько захотела (сколько было нужно для победы).

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