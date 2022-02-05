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Бундеслига. «Бавария» победила «Лейпциг» Тедеско и лидирует с девятиочковым отрывом

5 февраля 2022, 22:24
3

«Бавария» в 21-м туре чемпионата Германии победила «Лейпциг». Решающим мячом оказался автогол Йошко Гвардиола.

У «Лейпцига» двумя ассистами отметился полузащитник Конрад Лаймер.

«Бавария» лидирует с отрывом в девять очков. «Лейпциг» на очко отстает от зоны еврокубков.

Кристофер Нкунку забил десять голов в сезоне чемпионата – это его личный рекорд.

Германия. Бундеслига. 21-й тур

Бавария – Лейпциг – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Мюллер, 12; 1:1 – Силва, 27; 2:1 – Левандовски, 44; 2:2 – Нкунку, 53; 3:2 – Гвардиол, 58 (в свои ворота).

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Бавария Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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житель СПб
1644092129
Классика: Лейпциг забил столько, сколько смог, а Бавария - столько. сколько захотела (сколько было нужно для победы).
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Demgel
1644153958
Отличный матч,а Тедеско не унывать!)
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