«Первая медаль – динамовская». «Динамо» поздравило лыжницу Непряеву с олимпийским серебром

Динамо - это честь России! Могу поспорить, что бомжовских медалей на Олимпиаде вАЩе не будет.
«Динамо» отреагировало на второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в олимпийском скиатлоне. Гонка прошла утром по Москве.
«Первая российская медаль на Олимпийских играх в Пекине – динамовская.
Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Поздравляем Наташу и ждeм новых побед», – написали москвичи.
- Россиянка уступила только норвежке Терезе Йохауг.
- Непряева на Олимпиаде-2018 взяла бронзу в эстафете.
- «Динамо» проводит сбор в Турции.
Первая российская медаль на Олимпийских играх в Пекине — динамовскаяЛыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлонеПоздравляем Наташу и ждeм новых победОКР / Андрей Голованов / Сергей Киврин #ДинамоМосква pic.twitter.com/rLqX9qgmZ6— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 5, 2022