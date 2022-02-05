«Первая медаль – динамовская». «Динамо» поздравило лыжницу Непряеву с олимпийским серебром

«Динамо» отреагировало на второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в олимпийском скиатлоне. Гонка прошла утром по Москве.
«Первая российская медаль на Олимпийских играх в Пекине – динамовская.
Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Поздравляем Наташу и ждeм новых побед», – написали москвичи.
- Россиянка уступила только норвежке Терезе Йохауг.
- Непряева на Олимпиаде-2018 взяла бронзу в эстафете.
- «Динамо» проводит сбор в Турции.
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Источник: твиттер «Динамо»