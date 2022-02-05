«Первая медаль – динамовская». «Динамо» поздравило лыжницу Непряеву с олимпийским серебром

«Динамо» отреагировало на второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в олимпийском скиатлоне. Гонка прошла утром по Москве.

«Первая российская медаль на Олимпийских играх в Пекине – динамовская.

Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Поздравляем Наташу и ждeм новых побед», – написали москвичи.

Россиянка уступила только норвежке Терезе Йохауг .

. Непряева на Олимпиаде-2018 взяла бронзу в эстафете.

«Динамо» проводит сбор в Турции.