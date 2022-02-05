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    «Первая медаль – динамовская». «Динамо» поздравило лыжницу Непряеву с олимпийским серебром

    «Динамо» отреагировало на второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в олимпийском скиатлоне. Гонка прошла утром по Москве.

    «Первая российская медаль на Олимпийских играх в Пекине – динамовская.

    Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне. Поздравляем Наташу и ждeм новых побед», – написали москвичи.

    • Россиянка уступила только норвежке Терезе Йохауг.
    • Непряева на Олимпиаде-2018 взяла бронзу в эстафете.
    • «Динамо» проводит сбор в Турции.

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1010

      Борисыч1 37 минут назад

      Динамо - это честь России! Могу поспорить, что бомжовских медалей на Олимпиаде вАЩе не будет.

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      Рейтинг: +3601

      tarasofka > Борисыч1 29 минут назад

      ну давай я поддержу открытый тобой спор. скажем, на косарь забьёмся, что спортсмен из питера возьмёт медаль? не говорю 10 тыщ, чтобы ты в кусты не побежал. давай тупо на тыщу.

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