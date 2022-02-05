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  • Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»

Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»

5 февраля 2022, 09:59
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва мы также упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола «Мидлсбро», который нельзя было засчитывать.

Там была игра рукой. Я был уверен, что VAR отменит этот гол. Невероятно, что его засчитали. Насколько мне известно, судьи решили, что это было непреднамеренно. Но игрок контролировал мяч рукой, как это может быть случайностью?

В итоге все закончилось серией пенальти, а здесь многое зависит от удачи. Мы проиграли и очень разочарованы», – сказал Рангник.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Источник: Sky Sports
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Мидлсбро Рангник Ральф
Комментарии (10)
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MaxRnD
1644048180
Оправдания стары, как мир: опять танцору мешают яйца. А может быть ещё что-то не давало пяток затолкать в ворота того несчастного Мидлсбро ?
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Skull_Boy
1644050014
А то что у тебя центр-форвард трупак это так мелочи да
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моэм
1644051180
Никаких оправданий проигрышу для тренера топ клуба не может быть .... у него ресурс игроков на два состава , стоимостью почти в 800 000 000 ...т.е. в 15 раз превышающий стоимость Мидлсбро....такие оправдашки могут быть к лицу только тренеру РПЛ , не сумевшего сделать элементарное - выбрать правильную тактику и стратегию на игру имея повторяю супер ресурс в игроках.
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paracetamol
1644051416
Рангник пришел, МЮ поплыл.
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Real Madrid 2019
1644051483
это назывется Бумеранг ,в матче с Астон Виллой чистый гол забрали, а Мидлсбро наказал вас по делу !!!!!!!!!!!!!!!!
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Artemka444
1644053535
Да МЮ плох, но судейство ещё хуже!!!!
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Bozigit
1644059685
Странно куда вар смотрел?)
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Красногорск_Фан
1644068805
Дома не обыграть сильнейшим составом команду из чемпионшипа )) как хорошо что это ничтожество теперь разваливает МЮ а не локомотив
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Валерий2705
1644088923
А ты Локомотив преднамеренно разваливать начал? Или так получилось?)
Ответить
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