Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва мы также упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола «Мидлсбро», который нельзя было засчитывать.

Там была игра рукой. Я был уверен, что VAR отменит этот гол. Невероятно, что его засчитали. Насколько мне известно, судьи решили, что это было непреднамеренно. Но игрок контролировал мяч рукой, как это может быть случайностью?

В итоге все закончилось серией пенальти, а здесь многое зависит от удачи. Мы проиграли и очень разочарованы», – сказал Рангник.

twit text — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022

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