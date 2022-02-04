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    Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

    «Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва мы также упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола «Мидлсбро», который нельзя было засчитывать.

    Там была игра рукой. Я был уверен, что VAR отменит этот гол. Невероятно, что его засчитали. Насколько мне известно, судьи решили, что это было непреднамеренно. Но игрок контролировал мяч рукой, как это может быть случайностью?

    В итоге все закончилось серией пенальти, а здесь многое зависит от удачи. Мы проиграли и очень разочарованы», – сказал Рангник.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Real Madrid 2019 7 минут назад

      это назывется Бумеранг ,в матче с Астон Виллой чистый гол забрали, а Мидлсбро наказал вас по делу !!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +15477

      paracetamol 8 минут назад

      Рангник пришел, МЮ поплыл.

      0
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      Рейтинг: +1554

      моэм 12 минут назад

      Никаких оправданий проигрышу для тренера топ клуба не может быть .... у него ресурс игроков на два состава , стоимостью почти в 800 000 000 ...т.е. в 15 раз превышающий стоимость Мидлсбро....такие оправдашки могут быть к лицу только тренеру РПЛ , не сумевшего сделать элементарное - выбрать правильную тактику и стратегию на игру имея повторяю супер ресурс в игроках.

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      Рейтинг: +13322

      Skull_Boy 32 минуты назад

      А то что у тебя центр-форвард трупак это так мелочи да

      0
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      Рейтинг: +352

      v.v.navashinsky 34 минуты назад

      МЮ проиграли сами.Хромала реализация.А имениннику не хотите предъявить???

      0
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      Рейтинг: +13592

      Cleaner 48 минут назад

      А вчера Рангник пальцы веером делал и втирал всем, что его МЮ силен как никогда! Балабол локомотивский...(

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      Рейтинг: +835

      КрымForever 49 минут назад

      Вообще-то да, игрок Мидлсдбро скинул себе на ход мяч рукой.

      1
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      Рейтинг: +48597

      MaxRnD 1 час назад

      Оправдания стары, как мир: опять танцору мешают яйца.

      А может быть ещё что-то не давало пяток затолкать в ворота того несчастного Мидлсбро ?

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      Рейтинг: +14572

      KLIM777 1 час назад

      первые плоды великого тренера-кидалово)))

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