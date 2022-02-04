Рангник – о голе «Мидлсбро»: «Там была игра рукой, такое нельзя засчитывать»

это назывется Бумеранг ,в матче с Астон Виллой чистый гол забрали, а Мидлсбро наказал вас по делу !!!!!!!!!!!!!!!!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник раскритиковал решение арбитра засчитать гол «Мидлсбро» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
«Мы не реализовали слишком много моментов, особенно в первом тайме. После перерыва мы также упустили несколько отличных возможностей, в том числе и после гола «Мидлсбро», который нельзя было засчитывать.
Там была игра рукой. Я был уверен, что VAR отменит этот гол. Невероятно, что его засчитали. Насколько мне известно, судьи решили, что это было непреднамеренно. Но игрок контролировал мяч рукой, как это может быть случайностью?
В итоге все закончилось серией пенальти, а здесь многое зависит от удачи. Мы проиграли и очень разочарованы», – сказал Рангник.
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— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2022
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