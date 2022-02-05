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  • Агент Фомина – об интересе из Европы: «Это чисто моя работа»

Агент Фомина – об интересе из Европы: «Это чисто моя работа»

5 февраля 2022, 09:26

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, высказался о возможном уходе игрока в европейский клуб.

– В Европе появился интерес к футболистам из российского чемпионата?

– Глобального интереса нет. В топ-лигах наш чемпионат не мониторят. Смысла нет. У нас здесь достаточно высокие зарплаты у футболистов, у которых по европейским меркам достаточно средний уровень.

Но такова тенденция. Такие же высокие зарплаты в Эмиратах, в Катаре, в Саудовской Аравии. Удел богатых стран – платить хорошие деньги футболистам.

То, что есть интерес к Фомину из Европы, это чисто моя работа. У Дани есть желание попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Когда он переходил из «Уфы» в «Динамо», мы это с руководителями клуба обсуждали.

Пришли к тому, что в контракте у игрока сумма выкупа для ухода в российский клубы не проставлена. То есть «Динамо» при трансфере в России имеет право требовать любую сумму. А при переходе в Европу такую опцию прописали.

– Какая сумма?

– Не имею права говорить. Но указаны порядка десяти ведущих европейских чемпионатов, для которых такая опция прописана. На Европу в «Динамо» смотрят положительно.

Когда мы все это обсуждали, Дмитрий Александрович Гафин (советник председателя совета директоров «Динамо» – примечание «Бомбардира»), сказал, что, помимо задач, которые стоят перед клубом, еще очень важно, чтобы Европа видела, «Динамо» – топ-клуб, там играют футболисты, которые дорастают до этого уровня.

– Интерес к Фомину и его цена растут вместе с успехами «Динамо»?

– Да. Очень важно, чтобы «Динамо» попало в еврокубки и удачно там выступило.

И нам очень важны сейчас игры за сборную. Если Даниил себя проявит в мартовских играх, и национальная команда пробьется в Катар, думаю, вероятность его хода летом возрастет кратно.

  • В этом сезоне Фомин провел за «Динамо» 19 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Фомин Даниил
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