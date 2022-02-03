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    Кубок Испании. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и стал полуфиналистом турнира

    В 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» на выезде забил четыре безответных гола в ворота «Реал Сосьедада».

    Дубль оформил Хуанми, по разу отличились Виллиан Жозе и Айтор Руйбаль.

    Соперник «Зенита» по стыкам в Лиге Европы вышел в полуфинал Кубка.

    Испания. Кубок. 1/4 финала

    Реал Сосьедад – Бетис – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хуанми, 12; 0:2 – Хуанми, 57; 0:3 – Жозе, 83 (с пенальти); 0:4 – Руйбаль, 87.

    Календарь Кубка Испании

    Результаты Кубка Испании

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2022 23:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15305

      Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Тревожно мне за Зенит - это вам не Мидтьюлланд за счет гастарбайтера побеждать 1:0 ...

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      Рейтинг: +14047

      Hektor 84 36 минут назад

      То же самое они сотворят с бзянитом

      0
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