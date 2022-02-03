Кубок Испании. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и стал полуфиналистом турнира

В 1/4 финала Кубка Испании «Бетис» на выезде забил четыре безответных гола в ворота «Реал Сосьедада».

Дубль оформил Хуанми, по разу отличились Виллиан Жозе и Айтор Руйбаль.

Соперник «Зенита» по стыкам в Лиге Европы вышел в полуфинал Кубка.

Испания. Кубок. 1/4 финала

Реал Сосьедад – Бетис – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Хуанми, 12; 0:2 – Хуанми, 57; 0:3 – Жозе, 83 (с пенальти); 0:4 – Руйбаль, 87.

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