Акинфеев обратился к российским олимпийцам перед ОИ-2022 в Пекине

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал удачи российским спортсменом перед стартом Олимпийских игр в Пекине.

«Дорогие наши друзья спортсмены! В преддверии Олимпиады хочу пожелать вам большой удачи, ярких, красивых побед, море позитива, хорошего настроения – и, самое главное, без травм.

Мы за вас болеем и всегда будем болеть. Вы всегда для нас лучшие!» – сказал Акинфеев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.