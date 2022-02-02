Гендиректор «Сочи» – о вспышке коронавируса в команде: «Это в голове у кого-то вспышка!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

«Нет у нас никакой вспышки коронавируса. Откуда вы это берeте? Сколько можно заниматься ерундой? Там в голове у кого-то вспышка!

Почему интересует «Сочи»? Почему про другие клубы не пишут? Сегодня у нас игра запланирована. Ещe раз, даже если бы у нас кто-то болел, то что, нужна огласка?

Вся страна болеет. Сейчас это проходит за несколько дней. У нас на новый год болели, всe прошло за три-четыре дня. Вспышка у кого-то другого. Вы простите за мой тон, просто я устал от таких вопросов.

Мы что, должны обо всeм информировать? Наши футболисты – профессионалы, работают. Если бы в команде была вспышка, то мы бы известили общественность», – сказал Рубашко.