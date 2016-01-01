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    Гендиректор «Сочи» – о вспышке коронавируса в команде: «Это в голове у кого-то вспышка!»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.

    «Нет у нас никакой вспышки коронавируса. Откуда вы это берeте? Сколько можно заниматься ерундой? Там в голове у кого-то вспышка!

    Почему интересует «Сочи»? Почему про другие клубы не пишут? Сегодня у нас игра запланирована. Ещe раз, даже если бы у нас кто-то болел, то что, нужна огласка?

    Вся страна болеет. Сейчас это проходит за несколько дней. У нас на новый год болели, всe прошло за три-четыре дня. Вспышка у кого-то другого. Вы простите за мой тон, просто я устал от таких вопросов.

    Мы что, должны обо всeм информировать? Наши футболисты – профессионалы, работают. Если бы в команде была вспышка, то мы бы известили общественность», – сказал Рубашко.

    • РПЛ должна возобновиться в конце февраля.
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    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.

    В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

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    Источник: Legalbet

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