Гендиректор «Сочи» – о вспышке коронавируса в команде: «Это в голове у кого-то вспышка!»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде.
«Нет у нас никакой вспышки коронавируса. Откуда вы это берeте? Сколько можно заниматься ерундой? Там в голове у кого-то вспышка!
Почему интересует «Сочи»? Почему про другие клубы не пишут? Сегодня у нас игра запланирована. Ещe раз, даже если бы у нас кто-то болел, то что, нужна огласка?
Вся страна болеет. Сейчас это проходит за несколько дней. У нас на новый год болели, всe прошло за три-четыре дня. Вспышка у кого-то другого. Вы простите за мой тон, просто я устал от таких вопросов.
Мы что, должны обо всeм информировать? Наши футболисты – профессионалы, работают. Если бы в команде была вспышка, то мы бы известили общественность», – сказал Рубашко.
- РПЛ должна возобновиться в конце февраля.
- Сообщалось, что «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона.
- «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
Источник: Legalbet