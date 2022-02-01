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  • В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

1 февраля 2022, 22:40
8

В нескольких клубах РПЛ случились вспышки коронавируса.

По информации Sports.ru, матч между «Рубином» и «Сочи» на сборах в Турции был отменен из-за вспышек коронавируса в обоих клубах.

Часть игроком заразились в «Динамо» (в том числе Арсен Захарян), шесть случаев коронавируса выявлено в «Уфе».

Из-за вспышки коронавируса последний матч отменил «Арсенал». В тульском клубе думают над тем, чтобы написать письмо в РПЛ с просьбой отложить рестарт чемпионата.

  • РПЛ должна возобновиться в конце февраля.
  • В марте сборная России сыграет в стыках ЧМ-2022 с Польшей.

Крицюк не полетел с «Зенитом» на сбор из-за последствий коронавируса

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи Уфа Динамо Арсенал
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1643745113
Короче не чемпионат по футболу, а чемпионат, кто кого *****...
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portero
1643745646
Нех в феврале играть, полей не будет, опять одни травмы...на месяцок перенести!!!
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Avengеr
1643746258
Да нах этот футбол. Будет Чемпионат по Коронавирусу. У кого меньше(больше) заболели, тот и чемпион.
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Hektor 84
1643751339
Надо как в серии А. Если в команде больше 8 больных тогда перенос. Если нет пусть играют.
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nemolod
1643777237
По приметам,если на крышах большие сосульки (а они сейчас просто громадные) то зима будет долгой,а играть в конце февраля в большинстве районов-это просто какое-то извращение! Да и мастерство в таких условиях не наберешь,только простуды и травмы (не говорю уже о вирусах)! Раньше 8 марта даже смысла нет!
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