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    В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

    В нескольких клубах РПЛ случились вспышки коронавируса.

    По информации Sports.ru, матч между «Рубином» и «Сочи» на сборах в Турции был отменен из-за вспышек коронавируса в обоих клубах.

    Часть игроком заразились в «Динамо» (в том числе Арсен Захарян), шесть случаев коронавируса выявлено в «Уфе».

    Из-за вспышки коронавируса последний матч отменил «Арсенал». В тульском клубе думают над тем, чтобы написать письмо в РПЛ с просьбой отложить рестарт чемпионата.

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    Источник: Sports.ru

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    01.02.2022 22:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +13958

      Hektor 84 33 минуты назад

      Надо как в серии А. Если в команде больше 8 больных тогда перенос. Если нет пусть играют.

      0
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      Рейтинг: +367

      I'll be back 1 час назад

      Да нах этот футбол. Будет Чемпионат по Коронавирусу. У кого меньше(больше) заболели, тот и чемпион.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57548

      portero 2 часа назад

      Нех в феврале играть, полей не будет, опять одни травмы...на месяцок перенести!!!

      1
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      Рейтинг: +367

      I'll be back > portero 1 час назад

      ".на месяцок перенести!!!" Лучше на годок///

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      Рейтинг: +11841

      Fusballer > I'll be back 1 час назад

      Лет на десять, не меньше. Ну или на сколько там это коронабесие запланировано.

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      Рейтинг: +15222

      Persona_non_Grata > I'll be back 7 минут назад

      Я думаю можно этот сезон аннулировать и начать уже новый с нуля , когда всё закончится ...

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      Рейтинг: +6032

      R_a_i_n 2 часа назад

      Короче не чемпионат по футболу, а чемпионат, кто кого *****...

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