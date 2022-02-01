В пяти клубах РПЛ вспышки коронавируса. «Арсенал» может попросить лигу перенести рестарт сезона (Sports.ru)

В нескольких клубах РПЛ случились вспышки коронавируса.

По информации Sports.ru, матч между «Рубином» и «Сочи» на сборах в Турции был отменен из-за вспышек коронавируса в обоих клубах.

Часть игроком заразились в «Динамо» (в том числе Арсен Захарян), шесть случаев коронавируса выявлено в «Уфе».

Из-за вспышки коронавируса последний матч отменил «Арсенал». В тульском клубе думают над тем, чтобы написать письмо в РПЛ с просьбой отложить рестарт чемпионата.

РПЛ должна возобновиться в конце февраля.

В марте сборная России сыграет в стыках ЧМ-2022 с Польшей.

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