Смородская: «Руководству «Локо» все равно на результат, они занимаются решением своих собственных проблем»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего полузащитника Максима Мухина об уходе из клуба.

«Руководство «Локомотива» отпустило Мухина? Для них чем больше игроков уйдет, тем лучше. Значит, надо будет покупать больше игроков. Вот в чем смысл их деятельности.

Мухин один из самых перспективных? Я все понимаю, только им на это было наплевать. Им все равно на результат, они занимаются решением своих собственных проблем. Очень грустно, поэтому я на весь свет кричу об этом безобразии, которое происходит в «Локомотиве». Больше так никто не делает. Мне нечего терять. А всем, кому есть чего терять, бояться связываться», – сказала Смородская.

Мухин перешел в ЦСКА из «Локо» в мае 2021 года.

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