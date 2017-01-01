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    Смородская: «Руководству «Локо» все равно на результат, они занимаются решением своих собственных проблем»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова бывшего полузащитника Максима Мухина об уходе из клуба.

    «Руководство «Локомотива» отпустило Мухина? Для них чем больше игроков уйдет, тем лучше. Значит, надо будет покупать больше игроков. Вот в чем смысл их деятельности.

    Мухин один из самых перспективных? Я все понимаю, только им на это было наплевать. Им все равно на результат, они занимаются решением своих собственных проблем. Очень грустно, поэтому я на весь свет кричу об этом безобразии, которое происходит в «Локомотиве». Больше так никто не делает. Мне нечего терять. А всем, кому есть чего терять, бояться связываться», – сказала Смородская.

    • Мухин перешел в ЦСКА из «Локо» в мае 2021 года.
    • Клуб заплатил за трансфер россиянина 170 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9378

      Alekxei Z. 9 минут назад

      Когда ты была у власти , решала свои проблемы.
      Трудоустроила зятя , убирала неугодных .
      Такова жизнь. В Локо на всё воля РЖД...

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      Рейтинг: +1959

      prtcs 1 час назад

      По себе знаешь, своя рубашка ближе к телу. Все равно ни кто ответит.

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